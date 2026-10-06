BTS ya está en Lima y fans permanecen afuera del hotel pese al llamado a respetar su privacidad

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La llegada de BTS a Lima desató una verdadera fiebre entre sus ARMY. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook ya se encuentran en la capital peruana, mientras decenas de fans permanecen afuera del hotel con la ilusión de verlos, aunque sea por unos segundos.

BTS provoca locura entre sus seguidoras

La previa a la llegada de BTS fue una locura. Horas antes, el hotel ya estaba rodeado de fanáticas que, con familia o en grupos enteros de amigas, se plantaron ahí a esperar pacientemente cualquier movimiento de sus ídolos.

La presencia policial aumentó conforme crecía la cantidad de personas en la zona. Incluso la parte posterior del establecimiento, por donde ingresaron las camionetas relacionadas con la llegada de los integrantes, quedó rodeada de seguidoras.

Una de las escenas que llamó la atención fue la de una madre que acudió junto a sus hijas. La familia contó que se encontraba en el lugar desde muy temprano y que todavía esperaba alguna oportunidad para ver a los artistas.

"Estamos desde las cinco de la tarde acá esperando que salga BTS. Bueno, su vuelo, acaban de llegar, pero todavía no salen. Estamos esperando", relató.

La larga espera también tuvo sus momentos de emoción. Un movimiento alrededor del hotel hizo pensar por unos instantes que BTS finalmente había aparecido, provocando gritos y sorpresa entre las asistentes.

Pero todo terminó siendo una falsa alarma. La reacción se produjo por la presencia del equipo de producción que acompaña a BTS. Según explicó la reportera, había varios ciudadanos coreanos entre el staff y algunas seguidoras llegaron a confundirlos con los integrantes de la agrupación.

No respetaron pedido de privacidad

La situación no disminuyó el entusiasmo. Mientras tanto, también se recordó el pedido realizado por el club oficial de fans para que se respete el espacio personal de BTS durante su estadía en Lima.

Una joven reconoció que conocía estas recomendaciones, aunque admitió que la emoción pudo más. "Lo que pasa es que hay unas reglas que ARMY había puesto desde un inicio, que era no invadir la privacidad de BTS, pero lamentablemente la emoción fue mucho más, más grande", sostuvo.

La fan explicó que algunas seguidoras no podrán asistir a los conciertos y por eso mantienen la ilusión de verlos afuera del hotel.

"Nosotras no vamos a poder ir al concierto. Entonces tenemos esta ilusión de poder verlos, siquiera un segundo acá afuera de su hotel, sin molestarlos, sin invadir su privacidad, ¿no? Solamente verlos. Es lo mínimo que nosotras pedimos", expresó.

Mientras pasaban las horas, las fans continuaron esperando. Una de las madres presentes incluso propuso organizar una barra para llamar la atención de BTS.

"Espero que sí. Tenemos fe, chicos. O sea, tenemos fe que van a salir", dijo antes de anunciar: "Vamos a hacer una barra, chicas, para que salga BTS". De inmediato, las seguidoras comenzaron a corear: "BTS, BTS, BTS, BTS, BTS".

Así, BTS ya está en Lima y sus seguidores mantienen la expectativa en los alrededores del hotel, pese al llamado de la propia comunidad ARMY a respetar su privacidad durante su estadía.