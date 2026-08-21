Korina asegura que nunca le fue infiel a Mario Hart y fue él quien terminó su relación: "No daba para más"

21/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira rompió su silencio en medio de las críticas que recibió tras difundirse imágenes suyas bailando durante una fiesta. La actriz venezolana aprovechó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos sobre su vida sentimental y aclarar su versión sobre el final de su matrimonio con Mario Hart, además de negar cualquier infidelidad.

Korina aclara detalles de su ruptura

La modelo venezolana aseguró que nunca le fue infiel a Mario durante el tiempo que estuvieron juntos. La modelo explicó que siempre respetó sus relaciones sentimentales y que, aunque salió con otras personas fuera de sus romances públicos, jamás mantuvo vínculos paralelos mientras tenía pareja. Por ello, rechazó las especulaciones que ponen en duda su fidelidad.

"Durante mis relaciones yo siempre las he respetado, nunca tuve nada con nadie más que no fuera la persona con la que yo estaba (...) Cuando estuve con Mario respeté mi relación siempre lo he hecho por mí, por mis creencias y por mis valores, y me parece súper triste tener que aclararlo", explicó.

Asimismo, la venezolana se refirió directamente a su matrimonio con Mario Hart y aclaró que fue el piloto quien tomó la decisión de terminar la relación. Según contó, la separación ocurrió en dos oportunidades y, durante la primera, la ruptura no fue definitiva. Sin embargo, la segunda vez encontró una postura diferente de su parte.

De acuerdo con su relato, en esa segunda separación ella estuvo completamente de acuerdo con ponerle punto final al romance, pues también era consciente de que la relación había llegado a un momento en el que ya no podía continuar. A partir de entonces, decidió aceptar la situación y enfocarse en reconstruir su vida lejos de la relación.

"Yo no terminé la relación, quien terminó la relación fue Mario, él decidió darle fin y no solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades. Esta vez yo estuve 100% de acuerdo porque soy consciente de que era una relación que ya no daba para más. Yo acepté y decidí reconstruir mi vida. Y es por eso que me resulta tan difícil cuando la gente manda comentarios donde dicen que yo decidí terminar la relación", agregó.

Es así que, Korina mostró su incomodidad ante los comentarios que aseguran que fue ella quien terminó con Mario o que actualmente rechaza una supuesta reconciliación. La actriz considera contradictorio que se hable de un posible regreso cuando, según su versión, fue él quien decidió terminar la relación en ambas oportunidades.