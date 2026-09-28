Daniela Darcourt confirma romance con salsero de 'Zaperoko': "Es sencilla, tiene un aura y un ángel"

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Daniela Darcourt y Juan Labarca, cantante de Zaperoko del Callao, dejaron atrás las especulaciones y confirmaron públicamente que mantienen una relación sentimental. Ambos protagonizaron un romántico momento durante su aparición en 'El Reventonazo', donde fueron presentados como pareja y compartieron detalles de cómo comenzó su historia.

La presencia de Juan Labarca se produjo mientras Daniela Darcourt conversaba con 'La Chola Chabuca' sobre sus gustos personales. La salsera comentó que disfruta de la playa, el mar y las olas, aunque no es muy aficionada a las altas temperaturas. Ante ello, el conductor aprovechó para hacer una inesperada referencia a su vida amorosa.

Juan se derrite de amor por Daniela

La situación tomó por sorpresa a Daniela cuando Ernesto Pimentel relacionó el comentario sobre el calor con el segundo nombre de su pareja. Poco después, el músico ingresó al set y fue presentado públicamente como el novio de la intérprete de 'Señor Mentira', dejando en evidencia que ambos decidieron mostrarse juntos ante las cámaras.

Durante la conversación, Juan recordó algunos detalles de los primeros momentos que compartió con Daniela. El cantante contó que, cuando se conocieron, ninguno de los dos llegó a intercambiar sus números telefónicos. Sin embargo, con el paso del tiempo surgió una conexión que terminó fortaleciendo el vínculo entre ambos y dando paso a su relación.

Además, Juan tuvo tiernas palabras para Daniela al revelar qué fue lo que más llamó su atención de ella. El integrante de Zaperoko destacó principalmente su sencillez, su personalidad y la energía especial que transmite. Sus comentarios dejaron ver el cariño que siente por la salsera y provocaron una reacción de complicidad entre ambos.

"(Lo que más me gusta es) lo sencilla que es, su aura, tiene un ángel, algo", dijo el salsero.

Finalmente, la pareja compartió un momento musical al interpretar juntos una canción que Juan había cantado cuando se conocieron en una boda. Daniela lo acompañó con algunas voces y ambos terminaron sonrientes y algo nerviosos. Además, esta aparición se produce después de imágenes difundidas en julio que ya habían generado rumores sobre un posible romance entre los dos.

De esta manera, Daniela Darcourt y Juan Labarca decidieron mostrarse juntos públicamente y confirmar el romance que ya había generado rumores en las últimas semanas. La pareja compartió momentos de complicidad, música y cariño en televisión, mientras el integrante de Zaperoko resaltó las cualidades que más admira de la reconocida salsera.