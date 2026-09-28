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Tilsa Lozano tilda de disforzada a Vanessa Terkes y niega que puedan ser amigas: "Es conflictiva"

Tilsa Lozano volvió a criticar a Vanessa Terkes al recordar su experiencia laboral en "Titanes". La modelo aseguró que no podrían ser amigas y cuestionó varias actitudes de la actriz.

Tilsa Lozano arremete contra Vanessa Terkes
Tilsa Lozano arremete contra Vanessa Terkes (Composición Exitosa)

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 28/09/2026

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Tilsa Lozano volvió a referirse a Vanessa Terkes y recordó la complicada experiencia laboral que, según su propia percepción, tuvo junto a la actriz. Durante una reciente edición de su podcast, la modelo lanzó fuertes calificativos contra su excompañera y dejó claro que actualmente no considera posible mantener una amistad con ella.

Tilsa no tiene buenos recuerdos de Vanessa

Las declaraciones ocurrieron durante una conversación con Christian "El Loco" Wagner, quien fue invitado al podcast "Tres al hilo", de Satélite. En medio de la entrevista, el conductor recordó algunos momentos de su trayectoria y mencionó la etapa en la que compartió conducción con Tilsa y Vanessa Terkes en el desaparecido reality "Titanes".

A partir de ese recuerdo, Tilsa aprovechó para contar cómo fue trabajar junto a la actriz. La modelo expresó una opinión bastante crítica sobre la personalidad que, según aseguró, Vanessa mostraba durante aquella época. Además, sostuvo que las diferencias que surgieron mientras trabajaban juntas fueron suficientes para descartar cualquier posibilidad de construir una amistad.

"Esa hue.... es una disforzada de mie...", indicó.

Asimismo, Tilsa cuestionó algunas actitudes que atribuyó a su excompañera durante las grabaciones. Entre ellas, mencionó cambios de ánimo y constantes reclamos relacionados con aspectos de su trabajo, como el maquillaje y la vestimenta. Desde su perspectiva, estas situaciones hicieron que la convivencia laboral fuera complicada y generaran una percepción negativa sobre la actriz.

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"Yo no podría ser amiga de una persona que a mi parecer en el momento que me tocó trabajar con esa persona X... para mía la inestabilidad mental de lloro, estoy feliz, estoy contenta y después triste y quejarse de que por qué a ella la maquillan así, por qué tiene tal ropa", agregó.

@pericoclips a vanessa le chifla el moño 😲 #tresalhilo #podcast #peru #humor #tilsalozano #gabrielcalvo ♬ sonido original - Perico Clips

Por otro lado, la exintegrante de "Titanes" dejó entrever que sus comentarios no responden a una situación reciente, sino a una experiencia que conserva desde los años en que ambas coincidieron profesionalmente. Aunque el reality dejó de emitirse hace varios años, el recuerdo de aquella etapa volvió a surgir durante la conversación con Christian Wagner.

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Vanessa Terkes volvió a sorprender a sus seguidores y al mundo de la farándula tras mostrarse públicamente junto a Milovan Radovic, productor y expareja de Juliana Oxenford. La aparición de ambos despertó la atención de la prensa, pues todo apunta a que la actriz habría iniciado una nueva relación sentimental con el conocido productor.

La presentación ocurrió durante la alfombra roja de la película 'Los caminantes de la calle', cinta en la que Terkes participa como coproductora y que llegará a los cines este 27 de agosto. La presencia de ambos juntos no pasó desapercibida para los periodistas, quienes rápidamente identificaron al productor como el exesposo de Juliana Oxenford.

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