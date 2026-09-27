¿Quién es Aleksandar Vucic?: el presidente de Serbia que renuncia al cargo para postular como primer ministro

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este domingo, ante cientos de simpatizantes congregados frente a la imponente sede presidencial en el corazón de Belgrado, Aleksandar Vucic protagonizó un movimiento político sin precedentes en la historia de Serbia. Con firmeza y citando el artículo 116 de su Constitución, anunció su renuncia voluntaria a la presidencia de la república, un cargo que ha ocupado con amplio dominio desde el año 2017.

La sorpresiva decisión, que se hace efectiva formalmente desde este mismo lunes, no marca en absoluto su retiro de la vida pública. Por el contrario, representa el inicio de una audaz y calculada maniobra política: descender temporalmente de la jefatura de Estado con el propósito de postularse como candidato a primer ministro en el próximo gobierno.

A puertas de elecciones parlamentarias

El éxito final de este nuevo objetivo político dependerá exclusivamente de que su agrupación política, el Partido Progresista Serbio (SNS), logre consolidar una sólida mayoría en las elecciones parlamentarias anticipadas, programadas para el próximo 25 de octubre.

Mientras se desarrolla esta contienda, el vacío de poder en la presidencia de la nación será ocupado de forma interina por Ana Brnabić, actual titular del Parlamento. Este mandato de transición tiene un límite temporal estricto de noventa días, lo que obliga ineludiblemente al país balcánico a organizar y celebrar la primera vuelta de unos nuevos comicios presidenciales antes de que finalice el mes de diciembre.

🇷🇸✖️El presidente serbio renuncia para poder postularse a primer ministro en elecciones anticipadas



La renuncia se hará efectiva este lunes, cuando el exmandatario entregue sus funciones a la nueva jefa de Estado interina, Ana Brnabić, quien es la actual presidenta de la... pic.twitter.com/KHLnRd59nC — LOS VIDEOS DE ERRETE (@videoserrete) September 28, 2026

¿Qué dijo tras dejar el cargo?

Durante su encendido discurso de despedida, Vucic intentó dotar a su inédita dimisión de un aura de sacrificio democrático. Aseguró ante la multitud que diversos líderes extranjeros le cuestionaron por qué abandonaba voluntariamente el poder, a lo que él argumentó que buscaba garantizar equidad frente a sus rivales electorales.

No obstante, su tono cambió velozmente al lanzar duras críticas contra la oposición, apuntando sus dardos hacia la coalición European Serbia y el movimiento Students Win, surgido en las protestas estudiantiles. El mandatario los acusó de rehuir al debate tras rechazar una invitación de la televisión estatal, sentenciando que "irse a la cama no es democracia".

Aprovechando su última aparición como jefe de Estado, Vucic expuso un balance sumamente optimista sobre su administración. Recordó a los presentes que, años atrás, el país padecía un desempleo del 26% y una asfixiante carga fiscal. Hoy, la deuda pública se redujo al cuarenta y tres por ciento del producto interno bruto y se impulsó la apertura de trescientas fábricas.

Como sorpresivo acto de cierre, firmó el indulto para 49 ciudadanos; veintitrés de ellos vinculados a recientes protestas antigubernamentales. Al perdonar a los miembros del grupo de Novi Sad, desafiando a los servicios de seguridad, sella su salida presidencial abriendo un incierto capítulo electoral.