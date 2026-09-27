MTV VMAs 2026: ¿Dónde ver la premiación y a qué hora inicia la transmisión este 27 de septiembre?

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este domingo 27 de septiembre se realizará una nueva edición de los MTV Video Music Awards 2026, ceremonia que reúne a destacados exponentes de la música pop, urbana, rock, entre otros. El evento tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles, California y contará con alfombra roja, presentaciones en vivo y la premiación de los artistas más votados. Conoce dónde ver esta importante transmisión en vivo.

¿En dónde ver los MTV VMAs 2026 en vivo y a qué hora empieza?

En Latinoamérica, los MTV VMAs 2026 podrán seguirse en vivo a través de la señal de MTV, disponible en operadores como Movistar TV, Claro TV y DirecTV, así como mediante la plataforma de streaming Paramount+. Para quienes no puedan ver la ceremonia en directo, la gala completa estará disponible bajo demanda desde el lunes 28 de septiembre en Paramount+.

Este año, Madonna lidera la lista de nominaciones con un total de 11 candidaturas, entre ellas las categorías de artista del año y video del año. Le siguen Taylor Swift, con nueve nominaciones, mientras que Ariana Grande y Sabrina Carpenter acumulan siete candidaturas cada una.

Perú: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

¿Quiénes se presentarán en los MTV VMAs 2026?

La lista oficial de artistas anunciados para actuar en la premiación está integrada por:

Madonna

LISA

RAYE

Sienna Spiro

Shaboozey

Gunna

GENER8ION

Yung Lean

Homenajes a quienes ya no están

Como parte de la edición de este año, la banda Nirvana recibirá el Video Vanguard Award, uno de los principales homenajes de la noche. Además, la ceremonia incluirá un homenaje especial a Dolly Parton. De esta manera, los VMAs 2026 combinarán grandes presentaciones, reconocimientos y regresos esperados, con Madonna como una de las figuras centrales de una gala que reunirá a distintas generaciones de la música.

Además, Madonna será la encargada de abrir la ceremonia y realizará su primera presentación en los VMAs en 23 años. Además, RAYE, SOMBR y Teddy Swims participarán en un homenaje especial a George Michael.

Finalmente, la edición 2026 de los MTV VMAs reunirá a reconocidas figuras de la música en una ceremonia que incluirá presentaciones en vivo y la entrega de premios. En Latinoamérica, los seguidores podrán disfrutar de la gala a través de MTV y Paramount+, mientras que quienes no puedan verla en directo tendrán la opción de acceder al contenido bajo demanda desde el lunes 28 de septiembre.