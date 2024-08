Magaly responde tras ser acusada de discriminación y envía mensaje a la gente de SJL: "Saben como los respeto"

12/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina ha sido el centro de la polémica en las últimas horas luego de ser acusada de discriminación por uno de sus exDJ. Sergio Delgado, el denunciante, utilizó sus redes sociales para realizar una publicación donde reveló el comprometedor audio de la conductora en el cuál se expresa de forma lamentable del distrito de San Juan de Lurigancho.

Como era de esperarse, las plataformas digitales se inundaron de comentarios contra la figura de ATV señalando que no es la primera vez que actúa de esta manera. Además, el maltrato a otros DJ ya ha sido tema recurrente en la 'Urraca'.

Se defiende

En medio de esta polémica, Magaly Medina salió al frente para explicar sus palabras y responder a las acusaciones en su contra. Fiel a a su estilo, la experimentada figura televisiva indicó que nunca podría discriminar a nadie, pues ella es una provinciana que sabe lo que es salir desde de abajo.

Además, la conductora dejó en claro que estos comentarios fueron sacados de contexto de forma mal intencionada y de paso le dejó un mensaje a los vecinos de San Juan de Lurigancho.

"No estoy discriminando.... Yo soy una provinciana, una huachana, qué diablos, ¿Qué te tengo que decir? ¿Ponme todas las canciones que ponen en Huacho?. Solamente les digo, ponme cualquier cosa que esté de moda y que me haga bailar. Eso no tiene que ver con San Juan de Lurigancho, Huacho, Miraflores o La Molina. La música es algo que nos une a todos por igual", inició.

"Lógicamente, es una expresión salida en la calentura del momento. ¿Discriminadora? Todo el mundo sabe que no lo soy... soy una chola totalmente orgullosa de mis orígenes y de quién soy. SJL y su gente saben cómo los respeto. No se ofenderán porque no hay nada ofensivo", agregó para Infobae.

Magaly Medina fue acusada por su exDJ

Ya la conocen

Además de explicar este audio filtrado, Magaly aseguró que los que trabajan con ella dentro de la producción de su programa saben como puede expresarse cuando el calor del trabajo lo amerita. Por ello, la presentadora dejó en claro que si esto no le gusta a algún colaborador, tiene las puertas abiertas para dejar su programa en cualquier momento.

"Si los reporteros hablaran y filtraran mis audios, dirían cosas peores, porque al calor de la competencia, todo se puede decir. Porque acá se compite duro y bravo. Así que, no sé por qué se me hacen los indignados ahora. El que quiera trabajar conmigo, que trabaje conmigo. El que no esté a la altura, ahí está la puerta, búscate otro trabajo. Nadie los obliga a trabajar conmigo. Así de simple, así de fácil. Hace 27 años, la gente que trabaja conmigo sabe a lo que se atiene", puntualizó.

De esta manera, Magaly Medina salió al frente para defenderse de las acusaciones de discriminación que le hiciera un DJ que trabajó con ella anteriormente.