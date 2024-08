¡No la suelta! Melissa Paredes se BURLA del vestido de novia de Magaly Medina: "Y así se atreve a rajar"

09/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Continúa el pleito. Melissa Paredes sigue sacando chispas luego de su boda, debido a que ha recibido muchas críticas sobre la realización de su fiesta. Sin embargo, quien ha sido más severa en cuestionarla fue Magaly Medina, por lo que la esposa de Anthony Aranda no ha dudado en responderle de manera contundente.

Melissa se burla de Magaly

A través de sus redes, Melissa ha decidió arremeter contra 'La Urraca' por los comentarios sarcásticos y burlas que emitió en su programa. Durante los últimos días, la actriz ha manifestado que digan lo que digan, ella se siente feliz y satisfecha por haber concretado su matrimonio.

Por ello, en un reciente pronunciamiento a través de su cuenta de Instagram, Paredes sorprendió a todos al continuar con la polémica. En su canal de difusión llamado 'Y SOPORTEN', ella compartió con sus seguidores una imagen de la boda de Magaly y Alfredo Zambrano, realizando un peculiar comentario.

"Las cosas que me salen jajaja. Se pasan para mandarme eso, así se atreve a rajar de mi vestido", escribió Melissa en tono burlón, causando muchas reacciones entre sus seguidores quienes, al parecer, la respaldaron.

Asimismo, la esposa del 'gato activador' volvió a defender su pastel de bodas, luego de que Medina afirmara que solo se trataba de una simple maqueta forrada.

"¿Cómo me van a estar preguntando si ya mandé a hacer mi maqueta para mi cumpleaños? Se pasan ustedes, obvio que mandé a hacer mi maqueta con pista de patinaje, el real patinaje, amplia y directa como para tragarse sus palabras", expresó.

Melissa Paredes se burló del vestido de novia de Magaly Medina.

Magaly continúa con sus críticas

Tras la controversia sobre la celebración del matrimonio entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, Magaly Medina no dudó en continuar con las duras críticas hacia la modelo. Así, la conductora se refirió a la relación de la pareja, indicando que no cumplen con las expectativas de una "linda historia de amor"

Además, la 'Urraca' afirmó que Melissa Paredes no goza de mucha simpatía en el público peruano, ya que según ella, "no le cae bien a medio país" y que la relación que mantiene con el bailarín no es muy apreciada por los televidentes. Asimismo, resaltó que el romance entre ambos no inspira ni genera ningún tipo de admiración.

Todo parece indicar que la disputa entre Melissa Paredes y Magaly Medina no tendrá fin, debido a que la actriz no tuvo mejor que idea que burlarse del vestido de novia de la 'Urraca'. ¿Responderá?