Magaly revela las actividades que realiza para cumplir su servicio comunitario: "Es lo que me han designado"

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina finalmente reveló qué actividades realiza para cumplir con el servicio comunitario que el Poder Judicial le impuso tras perder un juicio contra Jefferson Farfán. La conductora mostró en redes sociales sus labores cotidianas en una conocida parroquia de Lima, en medio de las acusaciones por presuntas irregularidades en el cumplimiento de su labor social.

¿Qué hace Magaly en su servicio comunitario?

La conductora de ATV mostró en Instagram un video donde se le ve sentada en una oficina, ordenando un montón de papeles. Según comentó, las autoridades de la iglesia le encomendaron la labor de organizar los documentos para mantener un correcto registro y orden de los mismos. También indicó que le asignaron esa tarea para salvaguardar su privacidad.

"Esta oficina en la que yo estoy archivando estas rumas de documentos, bautizos, matrimonios, que es el servicio comunitario que yo hago porque no hay quien ordene ese tipo de archivos aquí y yo lo hago, es lo que me han designado hacer en esta oficina para tener privacidad", dijo en un inicio.

Enseguida, explicó que es una persona muy controversial y suele causar revuelo entre la gente, por lo que los encargados de la iglesia consideraron conveniente no exponerla más de lo debido ni generar un circo mediático, ya que, desde que se supo que estaba realizando servicio comunitario en ese lugar, muchas personas han acudido con la intención de conocerla, utilizando distintas excusas.

"Aquí en la parroquia no quieren que se me exhiba como un león en un zoológico para distracción del público en general, porque yo llamo mucho la atención y esta es una parroquia. No quieren verme con todos los fotógrafos y con todo el público". agregó en un segundo video.

Finalmente, hizo una pequeña reflexión sobre el precio de la fama y las recientes anécdotas que ha vivido al dejarse ver en público. "Ya vieron el alboroto que yo causé en Chota, así es en todas partes. Por eso, a veces yo no voy ni a un centro comercial. Hay que lidiar con ese tipo de fama", sentenció.

Con estas declaraciones, Magaly Medina buscó despejar las dudas sobre el cumplimiento de su servicio comunitario y responder a los cuestionamientos surgidos en los últimos días. Al exponer las labores que realiza y explicar por qué permanece en una oficina, la conductora intentó demostrar que acata la medida judicial mientras continúa en el centro de la atención pública.