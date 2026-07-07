¿Confirman romance? Samahara y Renato Rossini Jr. son captados en comprometedora situación

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las especulaciones sobre un posible romance entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. volvieron a tomar fuerza luego de que ambos fueran captados en una actitud muy cercana tras su participación en La Granja VIP. Las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina avivaron los rumores de que la relación entre ambos habría trascendido la amistad.

¿Samahara y Renato tienen un romance?

El vínculo entre la influencer y el actor comenzó durante las grabaciones del reality, donde compartieron largas jornadas de convivencia. Desde entonces, ambos han sido vistos asistiendo juntos a reuniones y eventos sociales, además de retirarse al mismo tiempo de distintos establecimientos, alimentando las versiones de un posible romance que hasta ahora ninguno ha confirmado.

La controversia aumentó cuando el programa de espectáculos presentó imágenes en las que Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón aparecen compartiendo un momento de gran cercanía durante una reunión. En el registro se aprecia un aparente intento de acercamiento entre ambos mientras posaban para una fotografía, escena que fue interpretada como un gesto más íntimo de lo habitual.

Según el análisis realizado en el espacio televisivo, las imágenes reforzarían la teoría de que ambos mantienen una relación sentimental desde el final del reality. Además, se recordó que durante la competencia demostraron una evidente complicidad, la cual quedó reflejada en diferentes momentos de convivencia y en la emotiva despedida que protagonizaron cuando el actor abandonó el programa.

La difusión del ampay también provocó la reacción de Youna, expareja de Samahara Lobatón, quien decidió marcar distancia luego de que el material se hiciera público. Mientras tanto, Magaly Medina puso en duda la versión de los protagonistas, quienes sostienen que únicamente mantienen una amistad. Con las imágenes ya expuestas, las especulaciones continúan creciendo y los seguidores de la farándula permanecen atentos a una eventual confirmación sobre el verdadero vínculo entre ambos.