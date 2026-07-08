VMT: Asesinan a presunto guardaespaldas en pleno tráfico tras feroz balacera en la avenida Pachacútec

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En medio del intenso tráfico que se registra cada noche en la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, un presunto guardaespaldas fue asesinado durante un violento enfrentamiento armado. El ataque ocurrió cuando sujetos a bordo de dos motocicletas interceptaron un automóvil negro, generando una balacera que alarmó a vecinos y conductores de la zona.

Balacera deja un muerto y un herido en VMT

Según los testimonios recogidos en el lugar, el vehículo permanecía estacionado en la cuadra 19 de la avenida Pachacútec cuando aparecieron dos motocicletas con cuatro ocupantes. Aprovechando el congestionamiento vehicular, los atacantes descendieron y abrieron fuego contra el automóvil. Sin embargo, los ocupantes del auto respondieron a los disparos, iniciándose un intercambio de balas en plena vía.

Una vecina que presenció el ataque relató cómo se desarrollaron los hechos. "Lo que pasa es que aquí en toda la vía de Pachacútec, a partir de las 7:30, comienza a haber una aglomeración de puros carros, se estacionan todos los carros y ahí es donde unas motos se estacionaron y bajaron y bordearon al bus de 'La Chama', pero se estaban dirigiendo a un auto negro y ahí comenzaron los disparos", relató.

Tras el enfrentamiento, uno de los involucrados murió y otra persona resultó herida. De acuerdo con la información preliminar, la víctima mortal sería un presunto guardaespaldas. Los atacantes escaparon del lugar en dirección a un puente peatonal cercano, donde, según los primeros reportes, abandonaron las armas utilizadas durante el atentado antes de darse a la fuga.

🔴🔵 VMT: Asesinan a presunto guardaespaldas en pleno tráfico: delincuentes aprovecharon el congestionamiento.



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La Policía Nacional llegó a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones. Testigos señalaron que el constante congestionamiento generado por la cercanía de la estación de la Línea 1 del Metro de Lima habría facilitado el accionar de los delincuentes, quienes aprovecharon que los vehículos permanecían detenidos para ejecutar el ataque y escapar rápidamente.

Criminalidad en Lima y Callao

Una violenta balacera ocurrida hace unos días en el asentamiento humano Tihuinsa, en el Callao, dejó un saldo de dos personas fallecidas y cuatro heridas. La emergencia se agravó minutos después cuando, durante la atención de las víctimas en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, se reportaron disparos en los exteriores del área de Emergencias, generando momentos de tensión y pánico.

El ataque ocurrió alrededor de las ocho de la noche frente a una bodega ubicada en la manzana J, lote 51, en la jurisdicción de Sarita Colonia. Según las primeras indagaciones, varios sujetos armados abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar, desatando una escena de terror entre vecinos y transeúntes.

Tras la balacera, vecinos y agentes de la Policía Nacional auxiliaron a los heridos y los trasladaron de emergencia a los hospitales Daniel Alcides Carrión y Alberto Sabogal. Producto del atentado fallecieron Giomary Milagros Torrejón Morí, de 18 años, y Diego Jesús Kleber Ibáñez, de 35, quienes llegaron al hospital con signos vitales, pero no lograron sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.

Es así que, este nuevo crimen vuelve a evidenciar el preocupante incremento de balaceras en las calles de Lima, donde los ataques armados ocurren incluso en medio del tránsito y frente a decenas de testigos. La violencia ligada a ajustes de cuentas y sicariato mantiene en alerta a la población, mientras crece la exigencia de medidas más eficaces para frenar la delincuencia.