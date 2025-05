Magaly revela CIRUGÍAS estéticas que se realizó un 'Galáctico': "Para ser más atlético"

Magaly Medina sorprendió a todos al lanzar pruebas que demostrarían que un futbolista calificado como 'galáctico' se habría sometido a cirugías estéticas para "parecer más atlético". Los usuarios no tardaron de relacionar al misterioso deportista con Christian Cueva, Jefferson Farfán o Roberto Guizasola.

Como se recuerda, Jefferson Farfán y Christian Cueva dejaron impactados a todos con su esperado reencuentro en el podcast 'Enfocados', pero en especial, por soltar una indirecta que iría dirigida para sus detractores, entre ellos la conductora de televisión Magaly Medina.

Incluso, el futbolista de Cienciano se animó a decir que "Diosito nos ha dado a todos algo, a unos con ojos verdes, arreglados, otros morenos" y que si él y sus amigos en el set "estaban matados, todos somos diferentes, pero ¿uno es más que otro?, no, en la vida. La señora no sabe que yo soy el último Inca en el Perú".

Este comentario no pasó desapercibido para Magaly, quien no dudó en responder con una contundente declaración en la última emisión de su programa. En la noche del 12 de mayo, la popular 'Urraca' mostró una conversación filtrada que incluía fotos de un hombre con lo que parecían ser señales de haber pasado por el quirófano para algunas cirugías estéticas.

"Sí había pasado por el quirófano, no puedo mostrar las fotos que me han pasado por un WhatsApp. Yo no puedo mostrarlas, pero doy fe que las estoy viendo, se hizo una lipo y una marcación para parecer atlético, que paran en el gimnasio. Se hizo una marcación en el abdomen y luego dicen que no se han hecho cirugías", expresó con tono irónico la conductora de 'Magaly TV: La Firme'.