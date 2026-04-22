'Prima' de Marcelo Tinelli arremete contra Milett Figueroa: "Le quiso sacar dinero, pero él es muy vivo"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mimi Alvarado, la pareja del primo de Marcelo Tinelli, no tuvo reparos en arremeter contra Milett Figueroa tras el fin de su romance con el conductor argentino. Calificó a la modelo peruana como "una mujer mantenida" y la acusó de querer sacarle dinero al popular 'Cabezón'.

Mimi Alvarado arremete contra Milett Figueroa

Hace solo una semana, Milett Figueroa confirmó que terminó definitivamente con Marcelo Tinelli, negando que el tiempo que mantuvo una relación con él haya sido por un contrato como se rumoreaba en programas argentinos. "Yo jamás estaría por contrato con nadie", precisó de manera enérgica pidiendo respeto a su reciente ruptura.

Tras esa situación que remeció la farándula peruana y argentina, personas cercanas a Tinelli no tardaron en salir ante las cámaras de televisión, entre ellos Mimi Alvarado, la pareja del 'Tirri', primo de Marcelo. En un inicio, la presentadora de televisión sostuvo que en caso el 'Divo' argentino volvía con Milett Figueroa era porque "habría macumba en el medio" y tildó de "bruja" a la mamá de la modelo peruana.

Pero no todo quedó ahí, ya que la 'prima' de Tinelli volvió a pronunciarse y esta vez a 'Infoshow', sorprendiendo a más de uno con sus declaraciones. Mimi llamo "mantenida" a Milett, alegando que lo único que habría buscado con su relación con Marcelo sería sacarle dinero.

"Era una mantenida de Marcelo y la mamá quería que la mantengan en Perú... Tiene que estar muy agradecida, Marcelo la potenció... Milett le quiso sacar su dinero a Marcelo; pero él es muy vivo... Pero Marcelo no accedió, seguían juntos, todo bien", indicó sin rodeos y encendiendo nuevamente el conflicto con la actriz peruana.

'Prima' de Tinelli acusa a Milett de ser "mantenida"

Mimi Alvarado también precisó que fue Marcelo Tinelli quien dejó a Millet y que desde su ruptura amorosa le empezó ir mejor al popular 'Cabezón', asegurando que la modelo "no era una chica que le hacía bien".

Incluso se animó a señalar que la actriz deseaba que el conductor argentino le entregue un departamento y que mantenga a su mamá en Perú. Finalmente, calificó a Milett Figueroa como un lobo disfrazado de oveja.

"Marcelo desde que salió de esa relación, le empezó a ir mejor. Está muy tranquilo con su familia... No era una chica que le hacía bien a Marcelo. Ven a Milett disfrazada de oveja, es un lobo. Nadie le tenía cariño. Es una persona que vibra feo", dijo en Infoshow.

En medio de los rumores de que Marcelo Tinelli ya tendría un nuevo romance con Rossana Almeyda tras su ruptura con Milett Figueroa, Mimi Alvarado vuelve a arremeter contra la modelo peruana, asegurando que era "mantenida del 'Divo' Argentino" y que solo habría buscado sacarle dinero.