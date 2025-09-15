¿Maju Mantilla dejará 'Arriba mi gente'? El incierto futuro de la conductora en la televisión

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La trayectoria de Maju Mantilla en la televisión peruana podría llegar a su fin en 2026, año en el que culminaría sus contratos vigentes con la producción de Latina.

Diversas fuentes vinculadas al medio televisivo señalan que la presentadora optaría por dar un paso al costado luego de los acontecimientos recientes que marcaron su vida personal y repercutieron en su imagen pública.

El rumor más fuerte apunta a que su salida estaría motivada por recomendaciones estratégicas de las marcas que la respaldan, las cuales apuestan por mantenerla como rostro en campañas y activaciones comerciales, pero sin la exposición diaria de la pantalla chica. En ese escenario, el plan incluiría un año sabático para reorganizar su vida personal y profesional.

Aunque la producción del programa no ha emitido un pronunciamiento oficial, la versión de que "Maju Mantilla no va más para el 2026" empieza a tomar fuerza.

La decisión, de confirmarse, no solo impactaría en su carrera, sino también en el rumbo de la franja matutina de la televisión nacional.

Escándalos y la sombra de su vida privada

La imagen de la ex Miss Mundo se vio afectada por los rumores de infidelidad que rodearon a su esposo, Gustavo Salcedo, lo que generó un desgaste mediático evidente.

Una fuente cercana comentó: "La situación de Gustavo Salcedo la ha mellado y estoy en condiciones de decir que Maju se aleja de la televisión en 2026, no va más".

El contraste es evidente: mientras las empresas mantienen su confianza en la figura de Mantilla para campañas publicitarias, la presión mediática derivada de su vida personal genera un escenario desfavorable para continuar frente a cámaras.

La presentadora ha reiterado públicamente que prefiere no exponer su intimidad, pero cada aparición o imagen junto a su aún esposo reaviva las especulaciones.

Incluso recientemente, Mantilla fue vista a bordo de una camioneta de Salcedo en San Isidro, lo que despertó versiones sobre una posible reconciliación.

Ante ello, la conductora pidió respeto y recordó que había firmado un pacto de confidencialidad con su pareja para no dar detalles de su separación.

El respaldo de Laura Huarcayo y el futuro de la franja matutina

En medio de esta crisis, la presentadora encontró apoyo en Laura Huarcayo, quien estaría asesorándola en temas personales y legales, sobre todo en asuntos de separación de bienes y organización patrimonial.

La intervención de otra figura reconocida de la televisión refuerza la idea de que Mantilla busca dar pasos firmes en una reestructuración de su vida más allá de la pantalla.

El eventual alejamiento de la conductora también abre un escenario de reacomodo en la televisión matutina. 'Arriba mi gente', uno de los espacios más estables de Latina, tendría que replantear su equipo de conducción y explorar nuevas propuestas para no perder vigencia en un horario de fuerte competencia.

Por ahora, la atención se centra en cómo manejará Maju Mantilla los próximos meses y en si su salida definitiva de la televisión será una pausa temporal o un retiro definitivo.