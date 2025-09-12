Maju Mantilla y su esposo sorprenden al mostrarse juntos, pese a rumores de infidelidad con su productor

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maju Mantilla vuelve a estar en el ojo público, esta vez no por rumores, sino por imágenes que sorprendieron a todos. La ex Miss Mundo fue vista junto a su esposo Gustavo Salcedo, pese a la ola de comentarios que la vinculan con su productor.

Magaly y las fotos que revivieron la polémica

La noche del jueves 11 de setiembre, Magaly Medina volvió a encender la farándula peruana al mostrar imágenes que comprometían a Maju Mantilla con su productor Christian Rodríguez Portugal.

Según la conductora de Magaly TV, La Firme, las fotos datan del 22 de diciembre de 2023, durante la celebración de fin de año del equipo de Arriba mi gente.

En las instantáneas, Maju aparece en varias escenas de festejo. En algunas está rodeada de colegas, mientras que en otras se le ve muy cerca de Rodríguez Portugal, levantando suspicacias sobre la relación que mantenían pese a las tensiones con su esposo.

Magaly cuestionó la lógica del comportamiento de la ex Miss Mundo: "Si el marido se enteró de lo que estaba pasando, lo más lógico es que le molestara que ella siga frecuentando a ese hombre", comentó.

La periodista también explicó cómo obtuvo las fotos: coincidencias del destino y seguimiento del equipo de Latina permitieron capturar momentos que hasta ahora permanecían privados.

"Pasamos un almuerzo y al final nos encontramos con el grupo de Maju y su productor, bien sentados uno al lado del otro", relató, dejando entrever que la cercanía fue evidente.

Maju y su esposo están más juntos que nunca

Sin embargo, más allá de la polémica, un reciente video dejó en claro que Gustavo Salcedo y Maju Mantilla están más juntos que nunca. Las imágenes, difundidas por Amor y Fuego, muestran a la pareja compartiendo momentos de cercanía, pese a los fuertes rumores que vinculan a la ex Miss Mundo con su productor.

El revuelo en redes sociales no tardó en estallar. Mientras algunos usuarios destacaron la aparente reconciliación, otros pusieron en duda esa cercanía y sugirieron que, en realidad, se trataría de reuniones ligadas a trámites de divorcio y posibles acuerdos de conciliación.

Lo cierto es que la difusión del video generó gran impacto entre los seguidores de la ex Miss Mundo. Aun con los rumores que la vinculan con su productor Christian Rodríguez Portugal, Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo dejaron ver más juntos que nunca por las cámaras de espectáculos.