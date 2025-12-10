Aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresan a espacio aéreo de Venezuela durante 40 minutos

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela van en aumento. Durante el mediodía de este martes 9 de diciembre, dos aviones de combate F-18 sobrevolaron el espacio aéreo venezolano por 40 minutos en un reciente despliegue militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Dos cazas sobrevuelan el Golfo de Venezuela y alertan

Pese a que el régimen chavista había instalado baterías antiaéreas de fabricación rusa, los cazas estadounidenses volaron en tándem sobre el Golfo de Venezuela a menos de 160 kilómetros al noreste de Maracaibo y a una altitud de casi ocho kilómetros, según informó Miami Herald.

A través de plataformas de rastreo aéreo, miles de venezolanos siguieron en tiempo real la trayectoria de las aeronaves, donde pudieron ver cómo los cazas dibujaban en el radar un patrón en forma de "moño", en dos bucles simétricos unidos en el centro sobre el golfo.

Trayecto del vuelo de dos aviones F-18 sobre el Golfo de Venezuela.

El despliegue militar fue estratégico: las aeronaves de combate se ubicaron entre dos regiones clave para el sector energético venezolano, los estados Zulia y Falcón.

Además, el Lago de Maracaibo es uno de los reservorios naturales de agua dulce más grandes del continente, ya que contiene reservas que contienen varios miles de millones de barriles de petróleo crudo.

Este operativo aéreo por parte del gobierno de Donald Trump continúa reforzando su presencia militar en el Caribe, intensificando las tensiones con Caracas.

Por su parte, Maduro acusa a la Casa Blanca de ejecutar "actos de agresión" con el pretexto de operaciones contra el narcotráfico. Además, el régimen venezolano respondió al despliegue declarando un estado de emergencia, en el que activó sus fuerzas armadas y escuadrones bolivarianos.

Y es que, como parte de la llamada "Operación Lanza del Sur", Trump ha desplegado entre 15 y 16 mil soldados cerca de aguas venezolanas, con el objetivo de frenar el narcotráfico, que considera una amenaza para territorio estadounidense.

"Maduro tiene los días contados"

En una reciente entrevista con el medio estadounidense Politico, el presidente de EE.UU. Donald Trump volvió a reiterar su intención de intervenir en la situación política de Venezuela.

Si bien aun no ha revelado qué tal lejos podría llegar para remover del cargo al líder chavista, aseguró que este "tiene los días contados" en la presidencia de Venezuela y no descartó ejecutar una intervención militar terrestre con sus tropas.

"Quiero que la gente de Venezuela, muchos de los cuales viven en Estados Unidos, sea respetada. Se portaron de maravilla conmigo. Votaron por mí en un 94% o algo así, es increíble", recordó.

Por ello, dispuso que dos aviones cazas F-18 estadounidenses sobrevolaran el Golfo de Venezuela cerca de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela.