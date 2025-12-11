Mujer fallece por asfixia tras incendio dentro de su vivienda en la junta vecinal Miguel Grau

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una mañana marcada por el dolor y la consternación se vivió este miércoles 10, luego de que un incendio registrado en el interior de una vivienda ubicada en la calle Sinchi Roca, en la Junta Vecinal Miguel Grau, terminara con la vida de una mujer de 58 años debido a asfixia. La víctima fue identificada como Diana Velázquez Rodríguez, cuyo cuerpo fue encontrado sin signos vitales cuando llegó la policía.

El origen del siniestro y primeras hipótesis

De acuerdo con información preliminar del Ministerio Público, el incendio habría iniciado por una corona de adviento encendida dentro de la vivienda. El fuego se propagó rápidamente, y según vecinos, una ventana abierta pudo haber intensificado la combustión dentro del ambiente donde se encontraba la víctima.

Lamentablemente, cuando ingresamos, la señora ya había fallecido por probable asfixia, señaló una vecina de la zona.

Personal paramédico del SAMU llegó tras el llamado de emergencia, pero solo pudieron confirmar el deceso. El cuerpo fue retirado hacia la vía pública antes de su traslado a la morgue central.

Demora del representante del Ministerio Público

Familiares y vecinos mostraron su molestia debido a la espera para el levantamiento del cuerpo. Aunque el hecho ocurrió casi a las 5:00 de la mañana, el representante del Ministerio Público llegó aproximadamente a las 7:30 a.m.

Minutos después se confirmó la llegada del fiscal Víctor Hugo Díaz Pérez, del primer despacho provincial, acompañado de un médico legista y peritos de criminalística para realizar las diligencias de ley.

Hemos dispuesto que los peritos trabajen con el mayor profesionalismo y respeto humano, declaró el fiscal Díaz Pérez. También confirmó que se ha abierto una investigación formal para esclarecer las causas del incendio.

Investigación en curso

El Ministerio Público informó que la hipótesis de la vela encendida es parte de las diligencias preliminares. Las causas finales del incendio y del fallecimiento serán determinadas con las pericias en criminalística y la necropsia legal.

La identidad ya fue verificada, pero no brindaremos detalles adicionales por respeto a la familia y porque la investigación aún está en curso, informó la institución.

Segundo incendio mortal en menos de una semana

Este caso se suma a otro siniestro ocurrido recientemente en la parte baja de la ciudad, donde un adulto mayor perdió la vida por asfixia tras la inhalación de humo durante un incendio domiciliario.

La muerte de Diana Velázquez vuelve a llamar la atención sobre la vulnerabilidad ante emergencias dentro de una vivienda, así como la necesidad de reforzar medidas preventivas frente a incidentes que, como este, pueden terminar en tragedias por asfixia.