Crisis fronteriza

Complejo Fronterizo Santa Rosa vuelve a colapsar y transportistas culpan al nuevo Sistema Biométrico

El sistema biométrico aplicado en el Complejo Fronterizo Santa Rosa generó largas demoras que golpearon el turismo entre Tacna y Arica. Transportistas peruanos y chilenos exigen respuestas urgentes a las autoridades.

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 11/12/2025

La reciente congestión en el Complejo Fronterizo Santa Rosa ha reavivado las críticas al nuevo sistema biométrico, una medida que, lejos de agilizar el tránsito, ha generado colas de varias horas y un fuerte impacto en el turismo local. Durante el último fin de semana largo, miles de viajeros peruanos y chilenos quedaron atrapados en filas que los retrasaron en su viaje hasta cuatro horas, afectando actividades comerciales y eventos programados en Tacna.

Colapso en pleno inicio de temporada alta
 

Javier Cabrera, representante de los Colectiveros Tacna-Arica, confirmó que las máquinas utilizadas para el enrolamiento

No funcionan con la rapidez prometida, este sistema es realmente muy lento; los propios funcionarios de Santa Rosa nos dicen que las máquinas son recicladas, denunció Cabrera a través de Exitosa. 

Además el dirigente de los colectiveros peruanos denunció que los equipos habrían sido retirados del aeropuerto Jorge Chávez por fallas previas.

Los colectiveros responsabilizan a Migraciones del Perú por implementar un proceso que requiere limpiar dedos y sensores repetidamente, lo que retrasa la atención entre 8 y 10 minutos por vehículo. Cabrera advirtió que este cuello de botella es incompatible con un paso donde se espera que transiten hasta 10 mil personas por día durante el verano.

Choferes chilenos también exigen cambios
 

Desde el lado chileno, los gremios comparten la preocupación. Jaime Pérez, conductor de la empresa  Lintur, explicó que los buses no cuentan con ventanillas exclusivas y deben ingresar junto a vehículos particulares, aumentando la congestión.

Las biométricas son demasiado lentas y generan molestia a los pasajeros; esto es muy preocupante en plena temporada de verano. Manifestó Perez luego de llegar al terminal internacional Manuel A. Odría de Tacna.

Los choferes chilenos aseguraron que el reclamo ha sido comunicado a las autoridades de su país, agregando que el problema se concentra únicamente al ingresar a Perú, puesto que el retorno hacia Chile se realiza sin contratiempos.

Impacto directo en la actividad económica
 

La situación ha golpeado directamente al turismo, uno de los sectores más importantes para Tacna. Cabrera relató un caso ilustrativo: una familia chilena que viajó para asistir a la inauguración de un árbol navideño llegó tres horas y media tarde, cuando el evento ya había terminado. Para el representante, esto afecta a restaurantes, hoteles, comercios y a la imagen de la ciudad.

Los colectiveros manifestaron que el nuevo sistema biométrico aplicado por Migraciones se encuentra en una marcha blanca hasta el 31 de diciembre y exigen que se apliquen soluciones inmediatas, como controles aleatorios o equipos nuevos. De lo contrario, advierten, la crisis en el complejo fronterizo Santa Rosa seguirá afectando gravemente al turismo, justo en los meses de mayor afluencia.

