Marina Gold IMPACTA al revelar si le puede llegar a interesar o no Christian Cueva

Durante una reciente entrevista, la actriz de cine para adultos Marina Gold reveló detalles de su vida íntima, pero no pudo evitar ser consultada sobre si estaría interesada en el futbolista Christian Cueva.

Marina Gold estuvo en el set del podcast 'Puro Floro' junto a los urracos de Magaly Medina, Gianfranco Pérez y Otto. Durante la conversación, apareció la foto del deportista nacional, conocido popularmente como 'Aladino' y le preguntaron a la actriz de cine para adultos si consideraba que él tendría alguna posibilidad de "tenerla".

Gold, entre risas, resaltó que 'Cuevita' actualmente se encuentra "desempleado" y en "bancarrota", especialmente tras ser acusado por su aún esposa Pamela López por agredirla física y psicológicamente, por lo cual su respuesta dejó en shock a sus entrevistadores.

"Dicen que está desempleado, ¿no? y ¿dicen que está en bancarrota? (...) No tiene ni para pagar (...) misio de mier***", expresó la joven sin parar de reír mientras dejaba en claro que nunca estaría con alguien como Cueva.

En esa misma línea, tras rechazar a Christian Cueva, aseguró que ha recibido propuestas de otros futbolistas, pero de categoría internacional y que actualmente su corazón se encuentra "solito" y esperando conocer al indicado.

Dichas declaraciones se dan a raíz del reciente escándalo del futbolista 'Cuevita', no solo por la denuncia en su contra por agredir a la madre de sus tres hijos sino porque en los últimos días salieron a la luz pruebas que según Pamela López, deja entrever que mantuvo una relación clandestina con Melissa Klug, expareja de uno de sus mejores amigos, Jefferson Farfán.

Además, habría mantenido otros 'affaire' junto a otras mujeres de la farándula nacional, según chats comprometedores: "Soifer (Chris), Franco (Pamela), Klug (Melissa), Gastaldo (Macarena), Arica (Shirley) y 'La Chama' ( Alexandra Méndez)".

La joven de 21 años causó revuelo no solo por referirse a 'Aladino' sino porque días previos relató cómo fue grabar al lado del 'Pelado' de Brazzers. Según contó, fue ella quien dio el primer paso para conocerse a fondo.

"Yo le conecté. Él no sabía que yo estaba en Los Ángeles, pero me seguía en Twitter. En esta industria, si alguien te sigue es porque te quiere... entonces dije, 'ah, me sigue, sospechoso'", comentó Marina Gold en 'EFE EME'.