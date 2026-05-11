Mario Hart sorprende a Korina Rivadeneira por el Día de la Madre, pese a rumores de ruptura

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart y Korina Rivadeneira han estado envueltos en rumores de ruptura desde hace varios meses. Sin embargo, el piloto dejó de lado esta posibilidad demostrándole cuánto ama a su esposa, ya que le dio una gran sorpresa junto a sus hijos por el Día de la Madre. El detalle sorprendió mucho a la modelo, que no pudo evitar emocionarse al recibir a su familia.

Mario sorprende a Korina en el Día de la Madre

A través de sus redes sociales, el exintegrante de Esto es Guerra mostró el preciso instante en que sus dos hijos sorprendieron a su esposa con un tierno detalle cuando ella se estaba arreglando en el baño. La primera en entrar fue su hija, quien le llevaba un hermoso ramo de girasoles, el cual Korina recibió con mucha emoción.

Su hijo menor le entregó una bolsa de una conocida marca de ropa, lo que hace suponer que Korina tendrá una nueva prenda en su clóset. La modelo recibió a sus hijos con mucha emoción y les agradeció por el detalle, mientras Mario grababa todo desde fuera.

"Feliz Día de la Madre, Korina Rivadeneira. Eres una mamá increíble. Qué suerte la de nuestros hijos de tenerte como madre", escribió Mario en la descripción del video.

Al parecer, Mario y Korina pasaron el Día de la Madre en casa junto a la mamá del piloto. En las historias se pudo ver que disfrutaron de una deliciosa carne en familia, y el detalle que el chico reality tuvo con su esposa ha desatado rumores de reconciliación.

Hijos de Mario Hart sorprenden a Korina en el Día de la Madre

Mario habla sobre rumores de romance con Paloma

El piloto de autos fue abordado por una reportera del programa "América Hoy", quien lo consultó directamente sobre una reciente fotografía en la que aparece junto a la brasilera, además de otros excompañeros de reality como Diana Sánchez y Zumba.

La tensión aumentó luego de las declaraciones de Israel Dreyfus, quien deslizó públicamente que se estaría "cocinando" algo especial entre Hart y la exintegrante de Combate, alimentando aún más las teorías sobre un acercamiento entre ambos.

"Imáginate, si ahora por salir en una foto con amigos... de repente también me hubieran vinculado con Diana que sale en la foto...", respondió el exconductor de televisión.

Aunque los rumores de separación continúan rodeando a Mario Hart y Korina Rivadeneira, este emotivo gesto familiar dejó en evidencia la buena relación que mantienen. La sorpresa por el Día de la Madre conmovió a sus seguidores, quienes no dudaron en especular sobre una posible reconciliación entre ambos.