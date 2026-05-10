Cantantes argentinas exponen presunto plagio de Shakira y Anitta en su colaboración "Choka Choka"

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria musical latinoamericana amaneció con una polémica inesperada. El dueto argentino Sarao denunció públicamente un presunto plagio en la canción Choka Choka, el reciente éxito de Shakira y Anitta incluido en el álbum Equilibrivm. La acusación se difundió a través de un video en redes sociales, donde las artistas argentinas compararon fragmentos de su obra con el sencillo internacional, generando un intenso debate entre seguidores y especialistas.

La denuncia de Sarao

En su publicación, Sarao mostró extractos de ambas canciones y señaló similitudes en la letra, la melodía y la estética visual del lanzamiento. Entre los versos destacados, las argentinas interpretaron su propia composición con frases como "Boca mi boca con poca ropa y me choca", que según ellas guarda una fuerte semejanza con el estribillo de Shakira y Anitta: "Choca, choca cuerpo con cuerpo, boca con boca".

El grupo asegura que su tema fue registrado legalmente cinco meses antes del estreno de Choka Choka, lo que refuerza su postura de que las coincidencias no son casuales.

Reacciones y dudas

En un inicio, las integrantes de Sarao consideraron improbable que las artistas internacionales hubieran tenido acceso directo a su material. Sin embargo, tras mostrar la comparación a sus seguidores, muchos coincidieron en que los productores de Shakira y Anitta podrían haber estado involucrados.

Aun así, Sarao dejó abierta la posibilidad de que se trate de una coincidencia involuntaria. "Capaz Shakira y Anitta ni saben que nos están copiando", comentaron, incluso recurriendo al humor para proponer una colaboración futura: "Bueno, nos deben un feat. Capaz que les gustamos y la próxima canción es las cuatro".

El silencio de Shakira y Anitta

Hasta el momento, ni Shakira ni Anitta se han pronunciado sobre las acusaciones. Tampoco lo han hecho sus representantes ni las disqueras vinculadas al lanzamiento. En los créditos de Choka Choka figuran productores como Daramola y Papatinho, además de compositores como Daniel Rondón y La Gurú.

Pese a la controversia, Choka Choka se posicionó rápidamente como uno de los temas más comentados del álbum Equilibrivm, fusionando funk carioca, sonidos urbanos y pop latino en español y portugués. El videoclip acumula más de tres millones de reproducciones en YouTube, consolidando su éxito comercial.

La denuncia de Sarao abre un nuevo capítulo en el debate sobre la originalidad y los derechos de autor en la música contemporánea. Mientras las redes sociales se dividen entre quienes ven un plagio evidente y quienes lo consideran una coincidencia creativa, el silencio de Shakira y Anitta mantiene la expectativa.

Lo cierto es que la polémica ha dado visibilidad al dueto argentino y ha puesto a Choka Choka en el centro de la conversación cultural, recordando que en la música, las similitudes pueden ser tan polémicas como inevitables.