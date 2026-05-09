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Rihanna genera polémica por su nuevo tatuaje inspirado en los dibujos de sus hijos: "Son garabatos"

El nuevo tatuaje de Rihanna, inspirado en dibujos de sus hijos, generó una intensa polémica en redes sociales entre quienes criticaron su apariencia y quienes defendieron el emotivo significado detrás del diseño.

Rihanna genera polémica por su nuevo tatuaje inspirado en sus hijos
Rihanna genera polémica por su nuevo tatuaje inspirado en sus hijos (Composición Exitosa)

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 09/05/2026

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Rihanna volvió a convertirse en tendencia mundial, aunque esta vez no fue por un lanzamiento musical ni por alguna aparición en la alfombra roja. La artista sorprendió a sus seguidores al mostrar un nuevo tatuaje inspirado en dibujos hechos por sus hijos, una decisión que rápidamente dividió opiniones en redes sociales por el peculiar y poco convencional resultado final.

El nuevo tatuaje a Rihanna

La pieza fue realizada por Keith "Bang Bang" McCurdy, quien compartió imágenes y videos del proceso en sus plataformas digitales. El diseño reproduce los garabatos creados por los pequeños RZA, Riot y Rocki, hijos de Rihanna junto a A$AP Rocky. El tatuaje fue colocado detrás de la rodilla y conserva los trazos irregulares, colores y formas originales de los dibujos infantiles.

Aunque muchos seguidores destacaron el enorme valor sentimental detrás de la decisión, otros usuarios reaccionaron con sorpresa e incluso burlas. Varias publicaciones compararon el tatuaje con simples rayones hechos por niños y cuestionaron que una celebridad de su nivel apostara por un diseño tan caótico. Sin embargo, también aparecieron miles de comentarios defendiendo el gesto materno y la autenticidad de la cantante.

La polémica creció aún más porque Rihanna se ha caracterizado durante años por marcar tendencias en moda y belleza. Por ello, algunos fans consideraron que este tatuaje rompió completamente con la estética sofisticada que suele proyectar públicamente. Otros, en cambio, interpretaron la pieza como una muestra de que actualmente atraviesa una etapa más familiar y emocional, lejos de los estándares tradicionales de perfección.

En los videos difundidos por Bang Bang Tattoo también se observa a la artista algo nerviosa durante el procedimiento, aunque termina emocionada al ver el resultado frente al espejo. Más allá de las críticas, el tatuaje logró convertir un recuerdo cotidiano de sus hijos en uno de los homenajes maternos más comentados y virales de los últimos días.

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Rihanna recibe a su tercera hija

Rihanna compartió una tierna fotografía junto a su primera niña, Rocki Irish Mayers, quien nació el pasado 13 de setiembre. La cantante compartió la noticia a través de sus redes sociales este miércoles 24 de setiembre, luego de haber mantenido reservada la revelación para todo el público.

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En la imagen se ve la recién nacida con un conjunto rosado siendo sostenida por la estrella del pop mundial en lo que aparentaría ser un espacio íntimo de la cantante. En la descripción de la imagen, Rihanna compartió el nombre de la bebe, Rocki, que hace alusión a su pareja ASAP Rocky.

En las últimas entrevistas brindadas por el ahora tres veces padre, ASAP contó que tenía mucha ilusión por tener una hija: "Siento que va a ser una niña. Este embarazo es muy diferente de los otros dos. Se nota por la experiencia. Espero que sea una niña. Lo necesito", contó para la revista ELLE hace un mes pero recién publicada hoy.

El polémico tatuaje de Rihanna volvió a demostrar el enorme impacto que tiene cada una de sus decisiones públicas. Mientras algunos cuestionan el estilo del diseño, otros consideran que convirtió un simple dibujo infantil en un recuerdo eterno, reafirmando la etapa familiar y emocional que vive actualmente la artista.

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