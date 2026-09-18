Yiddá Eslava es captada besando a nuevo galán norteño: ¿Quién es y a qué se dedica?

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava vuelve a llamar la atención en la farándula luego de ser captada muy cariñosa con un nuevo galán. La actriz, quien meses atrás había hablado sobre la posibilidad de volver a enamorarse, fue ampayada por las cámaras de 'Magaly TV La Firme' mientras compartía momentos románticos con un hombre proveniente del norte del Perú.

Las imágenes corresponden al 16 de septiembre, cuando Yiddá fue vista caminando de la mano con su acompañante por las calles de Miraflores. Ambos habían salido de un edificio y, lejos de intentar ocultarse, continuaron su recorrido con bastante naturalidad, dejando entrever la cercanía que existe entre ellos.

Pero el encuentro no habría quedado solo en una caminata. Al día siguiente, las cámaras volvieron a registrar a la actriz junto al mismo hombre. Esta vez, él apareció conduciendo el automóvil de Yiddá y, posteriormente, ambos fueron vistos compartiendo besos y abrazos en plena vía pública.

Aunque hasta el momento Yiddá Eslava no ha presentado oficialmente a su nuevo acompañante en sus redes sociales, sus recientes apariciones dejan ver que estaría disfrutando de esta nueva etapa sentimental. Además, sus declaraciones previas ya habían dado algunas pistas sobre la presencia de alguien especial en su vida.

De hecho, poco antes del ampay, la actriz había contado que estaba conociendo a una persona que la estaba conquistando progresivamente. En aquella oportunidad, destacó algunas de sus cualidades y dejó claro que se encontraba abierta a vivir nuevamente el amor. Por ello, las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina generaron expectativa.

Según la información difundida por 'Magaly TV La Firme', el nuevo galán de Yiddá sería Giancarlo Merido Becerra, conocido en redes sociales como Yaco Merido. Tiene 40 años, tres menos que la actriz, reside en Talara, Piura, y sería empresario. En Instagram suele mostrar su afición por el ejercicio, aunque no detalla públicamente a qué se dedica.