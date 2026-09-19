Shakira y Maluma lanzan "Agua": nueva canción marca su esperado regreso tras 8 años de su última colaboración

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira finalmente estrenó "Agua", su nueva canción en colaboración con Maluma, marcando el esperado regreso de una de las duplas colombianas más reconocidas de la música latina. El tema fue lanzado oficialmente este jueves por la noche y rápidamente comenzó a generar reacciones entre los seguidores de ambos artistas en las redes sociales.

La nueva producción apuesta por un sonido inspirado profundamente en el merengue, un ritmo que le permite a Shakira y Maluma mostrar una faceta diferente dentro de su repertorio. Además, la canción llega acompañada de un videoclip oficial que ya fue publicado en YouTube, ampliando la propuesta visual de esta esperada colaboración.

Lo nuevo de Shakira y Maluma

En las imágenes, ambos artistas aparecen compartiendo protagonismo en un ambiente que recrea el interior de una cantina. La puesta en escena también incorpora un conocido paso de merengue, reforzando el concepto festivo de "Agua" y acompañando la energía que caracteriza a esta nueva propuesta musical de los cantantes colombianos.

Tras el estreno, los seguidores de Shakira y Maluma no tardaron en reaccionar en redes sociales. Las primeras opiniones fueron mayoritariamente positivas y destacaron la combinación de sus voces, la química que mantienen frente a las cámaras y el ritmo elegido para esta nueva canción, que rápidamente comenzó a llamar la atención.

La amistad entre Shakira y Maluma

La amistad entre Shakira y Maluma se ha construido principalmente a través de la música y de las diferentes colaboraciones que ambos artistas colombianos han protagonizado. Su primera gran unión llegó con "Chantaje", canción que se convirtió en uno de los éxitos más reconocidos de la carrera de ambos y que evidenció la química que existe entre sus estilos.

Posteriormente, los cantantes volvieron a trabajar juntos en "Trap", también incluida en el álbum "El Dorado" de Shakira. Tiempo después, la dupla lanzó "Clandestino", consolidando una relación profesional que se ha mantenido con el paso de los años.

Aunque cada uno ha desarrollado su carrera de manera independiente, Shakira y Maluma han demostrado mantener una buena conexión artística y respeto mutuo. Ahora, con "Agua", los colombianos vuelven a unir sus voces y reafirman una colaboración que sus seguidores esperaban desde hace varios años.

De esta manera, Shakira y Maluma vuelven a unir sus estilos después de varios años y presentan una canción que busca conectar con el público mediante el merengue. Con "Agua", la artista colombiana suma una nueva colaboración a su reciente etapa musical, mientras sus seguidores celebran el reencuentro de esta reconocida dupla.