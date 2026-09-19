Mario Hart minimiza al hermano de Alejandra Baigorria por llamarlo 'vividor': "Nunca fue importante"

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart decidió poner fin a la polémica que se armó hace algunos días en redes sociales, luego de que el hermano de Alejandra Baigorria lo llamara "vividor" en un comentario de TikTok. El piloto dejó claro que lleva una relación cordial con la empresaria y su familia, por lo que prefiere no responderle directamente al joven que en su momento fue su cuñado.

Mario ignora al hermano de Alejandra Baigorria

Luego de las fuertes acusaciones de Sergio, hermano de Alejandra, Mario decidió responderle a través del podcast que conduce en las mañanas junto a María Pía. En ese sentido, aseguró que, por respeto al padre de su expareja, ha decidido no entrar en el tema y dejarlo pasar.

"Por respeto a Alejandra, que si bien no tenemos una relación de amistad y nada, dentro de lo normal siempre se ha referido bien a mí y no hemos tenido ningún tipo de conflicto; por respeto a su papá, que lo veo mucho en las carreras; por respeto a su hermano Derek, con quien también lo veo y le he prestado cosas; por respeto a su familia, voy a preferir no decir nada", dijo en un inicio.

Enseguida, aseguró que con quien más estuvo cercano durante el tiempo que mantuvo su relación con Alejandra fue con el hermano menor de la empresaria, llamado Derek. Sin embargo, sobre Sergio, aseguró que nunca estuvo muy presente en su relación con la empresaria. Por el contrario, señaló que con Derek tenía afinidad por los autos y otras cosas.

Finalmente, indicó que tiene una muy buena amistad con el papá de Alejandra, ya que se lo encuentra constantemente en las carreras en las que participa. Por eso, aseguró no estar interesado en entrar en una batalla mediática y dejar el tema definitivamente.

"Se siente como una bronca contenida. Pero no, no le voy a contestar absolutamente nada y me quedo con la bonita amistad que tengo con el papá de Ale, con su hermano Derek y eso es más importante. Sus razones tendrá, sus motivos, no lo sé, no me interesa tampoco. Nunca fue importante, para mí es como leer a un hater más ", concluyó.

De esta manera, Mario Hart dejó claro que no pretende alimentar la polémica con Sergio Baigorria y optó por mantener una postura distante frente a sus comentarios. El piloto destacó la buena relación que conserva con Alejandra, su padre y Derek, priorizando esos vínculos antes que responder públicamente a las acusaciones del hermano de su expareja.