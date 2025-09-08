Milena Zárate revela que fue detenida por un grave delito: "Me esposaron y llevaron a la comisaría"

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vida de Milena Zárate ha estado llena de altibajos, y ahora decidió abrirse sobre uno de los capítulos más difíciles en El valor de la verdad. La artista reveló que fue detenida a los 18 años por un grave delito y compartió los detalles de cómo enfrentó la situación.

Milena Zárate revela que fue detenida

En su participación en El valor de la verdad, Milena Zárate compartió detalles de un episodio desconocido de su vida. A los 18 años, la joven cantante formaba parte de una agrupación musical en Colombia.

"Esto fue antes de llegar a Perú. Me junté con tres músicos y firmamos con una disquera; éramos tres hombres y yo. Era un buen proyecto y empezamos a generar shows en discotecas", relató.

Durante esa etapa, conocieron a un haitiano que, en apariencia, les ofreció oportunidades en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando, según Milena Zárate, el sujeto los involucró en un caso de narcotráfico.

"En esos shows conocimos a un haitiano que te hacía sentir en confianza, hasta que un día nos llevó al puerto en un yate, y resultó que en ese yate iba a transportar droga", añadió.

La situación alcanzó su punto máximo cuando, en una de las reuniones en su casa, llegaron seis patrullas de policía. "Nos esposaron a todos, nos apuntaban y empezaron a revisar por toda la casa", relató Milena Zárate.

Luego, fue llevada junto a sus amigos a la comisaría, donde se les interrogó sobre el incidente. Afortunadamente, todos coincidieron en su versión de los hechos, lo que permitió aclarar su inocencia en el caso.

Milena se retira de 'EVDLV' con 25 mil soles

La modelo y cantante colombiana Milena Zárate decidió retirarse del set de El valor de la verdad después de responder 20 preguntas que tocaron episodios difíciles de su vida personal y familiar.

Visiblemente afectada por las revelaciones, la artista optó por asegurar un premio de 25 mil soles, priorizando su estabilidad emocional y su salud, pues enfrenta dos enfermedades que requieren cuidado constante.

