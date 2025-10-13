Mayra Couto no descarta regresar como Grace a 'Al fondo hay sitio': "Cualquier cosa me avisan"

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mayra Couto confesó en una reciente entrevista que no descarta volver a Al fondo hay sitio. La actriz contó que, aunque no hay nada confirmado, le entusiasma la idea de interpretar nuevamente a Grace Gonzalez, personaje que muchos fanáticos aún extrañan.

¿Mayra Couto regresa a 'AFHS'?

Durante una entrevista con América Espectáculos, Mayra Couto dejó abierta la posibilidad de regresar a Al fondo hay sitio serie que la lanzó a la fama. Con su característico sentido del humor, la actriz confesó que le gustaría volver en una versión más madura de su recordado papel, Grace Gonzalez.

"A mí me encantaría, si pudiera ser Grace y su mamá en Canadá, genial. No sé si regresaría (a la serie), pero sí, conocer a los nuevos personajes, ¿Quién sabe? No lo sé, yo estoy aquí, bonita y gordita, así que cualquier cosa me avisan", dijo entre risas.

Sus declaraciones causaron revuelo entre los fans de Al fondo hay sitio, quienes no tardaron en expresar su emoción ante la posibilidad de volver a ver a Grace Gonzales en la pantalla chica. Desde su salida de la serie, el público ha manifestado constantemente su cariño por el personaje y su historia con Nicolás de las Casas.

Sin embargo, Mayra Couto fue clara al señalar que no trabajaría nuevamente con Andrés Wiese, con quien compartió escenas durante años.

Mayra Couto pedirá matrimonio a su novio

Actualmente, Mayra Couto disfruta de una vida tranquila junto a su pareja, el colombiano Juan Camilo, con quien mantiene una relación desde hace tres años. En octubre de 2024, en declaraciones para Todo se filtra, la actriz contó que atraviesa una etapa de estabilidad emocional y mucho cariño.

"Es una persona increíble, me encanta la paz en la que estoy viviendo actualmente, es una tranquilidad, confianza, cariño, buen trato, respeto, chistes todo el día, la paso superbién", dijo.

Además, sorprendió al revelar que ella misma tiene pensado dar el siguiente paso en su relación. "La propuesta (de matrimonio) la voy a hacer yo cuando llegue el momento", comentó divertida.

Aunque todavía no hay nada confirmado, Mayra Couto dejó abierta la posibilidad de regresar como Grace a Al fondo hay sitio. La actriz reconoció que siente cariño por el personaje que la hizo tan querida por el público peruano y que, de tener la oportunidad, le gustaría reencontrarse con esa etapa que marcó su carrera.