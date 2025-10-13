Irvin Saavedra confirma su retiro de Armonía 10 en medio de ola de extorsiones: "Priorizo mi bienestar"

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante piurano Irvin Saavedra conmovió a todos sus seguidores al contar que se retira de Armonía 10, después de 9 años cantando con la agrupación. Dijo que necesita hacer una pausa para cuidar de su bienestar y el de su familia. Y claro, todo esto pasa justo en medio de la ola de extorsiones que viene golpeando no solo a las orquestas, sino también a miles de peruanos.

Irvin Saavedra se retira de Armonía 10

Irvin Saavedra lanzó un comunicado que dejó a muchos con el corazón en la mano. El cantante de Armonía 10 decidió decirle "hasta pronto" a la orquesta piurana que lo vio crecer profesionalmente desde hace 9 años.

"Gracias por acompañarme en este viaje inolvidable. Hoy hago público mi decisión de alejarme de los escenarios, será un hasta pronto, no un adiós. Hoy hago una pausa para volver más fuerte. Necesito un respiro... pero mi corazón siempre estará con ustedes", escribió junto a unas fotos suyas.

Irvin Saavedra confirma su retiro de Armonía 10 en medio de ola de extorsiones

Irvin Saavedra prioriza su bienestar

Saavedra compartió unas palabras que reflejan lo que significó para él esta etapa junto a Armonía 10: "Llegó el momento de cerrar una etapa y despedirme de la familia de Armonía 10 de Piura. Ha sido un camino lleno de aprendizajes, alegrías y cariño. Cada canción, aplauso y momento vivido quedará en mi corazón como un recuerdo inolvidable".

En el mismo comunicado, Irvin dejó en claro que su familia es ahora su prioridad: "Hoy priorizo mi bienestar y el de mi familia, pero me voy agradecido y orgulloso de haber sido parte de una orquesta que marcó mi vida y la de muchos".

Antes de concluir su comunicado, Saavedra dedicó un mensaje especial a todos sus seguidores: "Gracias a mi público por su apoyo constante, por acompañarme en cada escenario y darme fuerza en los momentos difíciles. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Seguiré creciendo y la música siempre será parte de mí".

El anuncio de Irvin Saavedra marca el fin de una etapa, pero no definitiva. El cantante piurano conmovió al revelar su retiro de Armonía 10 tras nueve años de música y giras. Su decisión llega en medio de la ola de extorsiones que afecta a varias orquestas del país. Tal como dijo, hará una pausa para priorizar a su familia y regresar más fuerte.