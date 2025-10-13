Janick Maceta arremete contra influencers por callar ante la crisis en Perú: "Siguen con sus 'vidas perfectas'"

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mientras el país atraviesa una de sus etapas más críticas por la ola de violencia y las extorsiones, Janick Maceta no se quedó callada. La modelo alzó la voz en redes sociales y lanzó un fuerte mensaje a los influencers que, según dijo, prefieren seguir mostrando sus "vidas perfectas" antes que hablar de la crisis que golpea a miles de peruanos.

Janick Maceta arremete contra influencers

Mientras las calles se llenaban de manifestantes exigiendo seguridad y justicia, las redes sociales parecían vivir en un universo paralelo.

Varios creadores de contenido siguieron publicando su rutina de viajes, promociones y bailes virales, sin mencionar la ola de violencia que afecta al país.

Esa indiferencia fue lo que hizo estallar a Janick Maceta, quien no dudó en usar su plataforma para decir lo que muchos pensaban.

Desde sus historias de Instagram, la modelo lanzó una crítica directa a los influencers que, según ella, buscan "quedar bien" sin comprometerse realmente con lo que ocurre.

"Comparten un post que no escribieron, que no pensaron, para 'quedar bien' y no 'los cancelen'. Y luego siguen con la programación de contenido, evento, viaje, foto para el feed, historias de sus 'vidas perfectas'. Perdón, pero no me hace sentido", escribió la modelo.

Janick Maceta critica al Gobierno

Lejos de dejar el tema ahí, Janick Maceta continuó con un video donde buscó sensibilizar sobre lo que vive el Perú. En sus palabras, reflejó el dolor de miles de ciudadanos que enfrentan la violencia todos los días.

"Una vez más estamos aquí exigiendo justicia, porque cuando el miedo se vuelve rutina, el silencio ya no es opción. Duele ver a mi Perú en manos de la ineptitud. Duele al ver tanta indiferencia frente al sufrimiento de su gente", expresó.

En el mensaje, la modelo también apuntó directamente a las autoridades: "Gobernar no es hablar, gobernar es actuar, proteger, escuchar y sentir. El silencio no es liderazgo, es cobardía. El Perú no puede seguir viviendo con miedo, merecemos dignidad, merecemos justicia, merecemos vivir sin temor".

Finalmente, Janick Maceta dijo: "El Perú no suplica, exige acción. Exige un Gobierno que no le dé la espalda a su gente, porque amar el Perú también es tener coraje para alzar la voz y no seremos cómplices de la violencia de un Gobierno corrupto".

Así, tras cuestionar duramente a los influencers que —según ella— prefieren mostrar sus "vidas perfectas" antes que hablar de lo que vive el país, Janick Maceta cerró su mensaje con un llamado a la reflexión.