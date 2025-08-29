Melissa Klug pide a Jefferson Farfán estar más presente en la vida de su hijo

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán vuelve a generar titulares, y esta vez la empresaria no se guardó nada. Sus declaraciones en Magaly TV, La Firme revelan un pedido claro: quiere que su expareja se involucre más en la vida de su hijo menor, Jeremy, y se comprometa con las decisiones importantes de sus hijos en común.

Melissa Klug y su 'súplica' a Jefferson Farfán

Durante la entrevista con el programa Magaly TV, La Firme, Melissa Klug expresó su malestar por la aparente falta de compromiso del exseleccionado nacional en la crianza de sus hijos.

La empresaria hizo un llamado público a Jefferson Farfán para que se involucre más emocionalmente, especialmente con su hijo menor, Jeremy, quien ha mostrado gran interés en seguir los pasos de su padre en el fútbol.

"Él juega en el colegio y su padre ha ido solo un par de veces. Me gustaría que esté más presente y lo motive, porque el fútbol es su pasión", afirmó la empresaria, visiblemente molesta.

Según contó, todas las decisiones sobre estudios y actividades de los menores se manejan a través de abogados, ya que no hay comunicación directa con Jefferson Farfán. "Incluso los temas del colegio los tengo que manejar con ellos", precisó.

¿Farfán arruinó los sueños de su hijo?

Otro tema que generó debate fue la falta de apoyo de Jefferson Farfán respecto a los estudios del hijo mayor, Adriano. Melissa Klug reveló que el joven siempre quiso estudiar en el extranjero, pero no ha recibido apoyo directo de su padre.

"Ya cumplirá 18 años y quiere ir a estudiar al extranjero, entonces ahí su papá tiene que cubrir sus gastos. Él sí quiere trasladarse a estudiar afuera, hacer su traspaso. (¿Quería irse directamente a estudiar afuera?) sí desde un inicio, y lo sabe a su padre", declaró la empresaria.

Esta situación se suma a la reciente demanda que Melissa Klug presentó para solicitar un aumento en la pensión de alimentos, señalando que las necesidades económicas de sus hijos han aumentado a medida que crecen y se desarrollan.

Las declaraciones de Melissa Klug confirman la necesidad de un mayor compromiso de Jefferson Farfán en la vida de sus hijos. Entre pedidos públicos y procesos judiciales, la empresaria deja en claro que su prioridad es que sus retoños, Jeremy y Adriano, reciban acompañamiento, motivación y respaldo por parte del exfutbolista.