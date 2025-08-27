Jefferson Farfán falta por segunda vez a conciliación y Melissa Klug responde con POTENTE advertencia

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡La tensión continúa escalando! Melissa Klug y Jefferson Farfán tenían programado una segunda cita de conciliación para el 26 de agosto, pero la empresaria reveló que el futbolista no acudió, por lo cual, no dudó en lanzar una inesperada advertencia.

Melissa Klug reacciona a nueva ausencia de Farfán

La disputa legal entre Melissa Klug y la 'Foquita' Farfán vuelve a remecer la farándula local. Pues bien, como se recuerda, la popular 'Blanca de Chucuito' reveló en pasadas entrevistas televisivas que habría solicitado el aumento del monto de la pensión (definida en 2016) de sus dos hijos, de 17 y 11 años, con la finalidad de cubrir las nuevas necesidades de los menores.

Pese a que la primera cita de conciliación no contó con la presencia del exfutbolista, la actual pareja de Jesús Barco guardaba la esperanza de que en la segunda citación, pactada para ayer, el padre de sus hijos pueda acudir y llegar a un acuerdo extrajudicial; sin embargo, según reveló en una historia de su cuenta de Instagram, el exjugador de Alianza Lima habría brillado nuevamente por su ausencia.

"Con mi abogado Wilmer Eduardo Arica en la segunda citación para conciliar y la otra parte no se presentó", se lee en el mensaje compartido por Melissa Klug, acompañado de una foto donde se la ve al lado de su defensa legal.

Melissa Klug tomaría acciones legales contra Farfán

Ante esta situación y tal como lo había advertido en una anterior ocasión, la ausencia de Farfán a la conciliación llevaría a Melissa Klug junto a su abogado acudir al Poder Judicial, haciendo que el caso avance hacia instancias judiciales. Es así como, una vez más, lo dejó por sentado en un mensaje en sus redes sociales, a través de una dinámica de preguntas y respuestas realizadas con sus seguidores.

"No asistió, se procede por vía judicial. Que siga su curso", escribió la empresaria y madre de Samahara Lobatón, quien hace poco sorprendió a todos al proponer la organización de un partido de fútbol como alternativa para reunir los 300 mil dólares que le exige la justicia tras el litigio perdido contra Jefferson Farfán, luego del fallo por el supuesto incumplimiento del acuerdo de confidencialidad alcanzado con el exfutbolista tras su separación.

Melissa Klug llevará a Farfán a vía judicial por faltar a su segunda cita de conciliación por el bienestar de sus dos hijos.

Melissa Klug desmiente a Janet Barboza

En entrevista con 'América Hoy', Melissa Klug descartó que quiera que Jefferson Farfán pase pensión hasta que sus hijos cumplan los 28 años de edad, tal como lo reveló la conductora de televisión, Janet Barboza.

La influencer dejó en claro que nunca habló de montos ni de cifras específicas respecto a los juicios por pensión de alimentos de los menores, tal como había dejado por sentado la popular 'Rulitos' en televisión, por lo cual, le exhortaba no brindar mala información a los televidentes.

"Yo nunca dije precios ni montos. Tú los has dado, no sé de dónde. No es la realidad, para nada, y tampoco dije que quería pensión hasta los 28 años, eso es totalmente falso", indicó Klug.

De esta manera, Melissa Klug sorprende, una vez más, al revelar que Jefferson Farfán faltó por segunda vez a su cita de conciliación, por lo cual lanzó una advertencia: ¡procederá contra el exfutbolista por vía judicial!