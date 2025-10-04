Melissa Klug y su inesperada reacción tras nacimiento de su nieto varón, hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La felicidad volvió a tocar la puerta de Melissa Klug. La popular 'Blanca de Chucuito' vivió con gran emoción el nacimiento de Asael, su primer nieto varón e hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres. Su reacción no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes se sorprendieron con el tierno mensaje que compartió en redes. ¿Qué dijo? Aquí te contamos todos los detalles.

Este 3 de octubre, la familia Lobatón-Klug celebró un nuevo capítulo con el nacimiento de Asael, hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres. El pequeño llegó al mundo completamente sano y sin ninguna complicación.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Samahara Lobatón compartió imágenes inéditas de su parto, mostrando por primera vez a su bebé en sus brazos. "Bienvenido amor mío. Gracias Dios. Asael Torres Lobatón. 03-10-2025", escribió la influencer en sus historias.

Melissa Klug feliz por nacimiento de su nieto

Aunque Melissa Klug ya tenía nietas, ahora se convierte por primera vez en abuela de un varón, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Melissa Klug compartió emotivos mensajes y fotos del momento, conectada por videollamada mientras Samahara Lobatón daba a luz en Estados Unidos.

"Bienvenido mi primer nieto hombre Asael. Gracias Dios mío están sanitos", escribió la empresaria, dejando ver la profunda conexión con su hija, a pesar de los problemas familiares que fueron ventilados en el pasado. Su alegría era evidente, acompañada de un conmovedor "Mi corazón explota de felicidad".

Bryan Torres celebra nacimiento de su hijo

Aunque no estuvo presente físicamente en el parto, Bryan Torres vivió la emoción a través de una videollamada. El salsero fue testigo virtual del nacimiento de su primer hijo varón y compartió su alegría en redes sociales.

"Todo lo que Dios hace es maravilloso y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos", escribió en su cuenta de Instagram.

Así, Melissa Klug vivió con gran emoción la llegada de su primer nieto varón, fruto del amor entre Samahara Lobatón y Bryan Torres. La empresaria compartió su felicidad con todos sus seguidores y dejó ver lo mucho que significa para ella recibir al pequeño Asael en su vida.