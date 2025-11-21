Intentaron robar a la selección de Colombia durante concentración en Miami: Esto fue lo que sucedió

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un hecho insólito vivieron los futbolistas de la selección de Colombia durante su estadía en Estados Unidos, para disputar sus partidos ante Nueva Zelanda y Australia. Resulta que intentaron robarles luego de que algunos de los jugadores salieran a recorrer las calles e inclusive encontraron armas a los presuntos delincuentes.

Según información que maneja el periodista Ricardo Orrego, en los primeros días de concentración de la escuadra cafetera en Miami, varios de sus miembros decidieron disfrutar de su tiempo libre y salir a recorrer la zona turística de La Florida, cerca a Fort Lauderdale.

Tras realizar algunas compras, camino a su retorno al hotel se percataron de movimientos extraños y un vehículo sospechoso que los estaba siguiendo sigilosamente de forma constante.

Uno de los jugadores fue quien alertó de esta situación por lo que se activó el protocolo de seguridad dentro de los miembros del combinado colombiano.

Al respecto, los agentes policiales de La Florida actuaron rápido y detuvieron el vehículo en el que se encontraban tres personas a bordo quienes terminaron capturadas.

Uno de ellos resultó ser de nacionalidad colombiana. Además, en el interior del carro se hallaron guantes de látex, armas y elementos para cometer actividades delictivas.

Las personas capturadas tienen antecedentes

De acuerdo al informe policial, la persona oriunda del país sudamericano y los otros dos nombres tendrían nexos con una organización delincuencial que opera en La Florida y por si fuera poco, los tres presentan antecedentes penales por delitos cometidos en Estados Unidos.

Todo haría indicar que, el plan de los intervenidos era asaltar a los futbolistas de la selección de Colombia. Vale indicar que, este hecho aislado no dejó personas heridas ni tampoco ocasionó pérdidas materiales.

Por el momento, la selección colombiana no ha emitido un comunicado oficial, pero sin duda es un hecho que encendió alarmas dentro del equipo y su cuerpo de seguridad. Además, según la federación, la situación quedó controlada sin afectar la preparación del equipo. Sin embargo, puertas adentro, el susto fue mayúsculo.

Horas después de este episodio, Colombia jugó y venció a Australia con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma, cerrando así una gira que estuvo a punto de convertirse en un escándalo internacional.

