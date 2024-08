Melissa Klug estalla contra el Poder Judicial por fallo a favor de Jefferson Farfán: "Es muy raro"

A inicios de este 2024, Melissa Klug decidió entablar nuevamente una batalla legal contra Jefferson Farfán. Esta vez, la reconocida chalaca exigió medidas de protección contra el exfutbolista en favor de su hijo mayor al asegurar que la 'Foquita' lo maltrató psicológicamente.

En aquella oportunidad, la influencer aseguró que su expareja no atendió como debía al heredero que ambos tienen generando un desequilibrio emocional. Ante dicha denuncia, el ahora youTuber desmintió el hecho mediante una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram.

Gracias a esta demanda, el Poder Judicial, a través del 9º Juzgado de Familia de Lima Este, rechazó el pedido de otorgar medidas de protección contra Jefferson Farfán en favor de su hijo Adriano. Así lo dio a conocer el programa 'América hoy' donde se mostró públicamente el documento emitido por el órgano de justicia. Asimismo, la producción del programa logró contactarse con Melissa Klug para conocer sus primeras sensaciones tras conocer esta resolución.

Como era de esperarse, la actual pareja de Jesús Barco lamentó este fallo en primera instancia y reveló que apelará lo más pronto posible. Asimismo, la 'Blanca de Chucuito' aseguró no entender los argumentos del juzgado para emitir su decisión, ya que días antes había recibido buenas noticias en cuanto al caso.

"Definitivamente hemos apelado porque mi hijo ahora es cuando más ha empezado a estar con su papá porque se sentía seguro que no iba hacerle nada (gritos, desplantes). Lo que no entendemos es cómo pueden hacer eso si la misma jueza pidió nuevamente exámenes psicológicos y yo misma pedí que también se le considerara a mi otro hijo para que pasara", inició.

"Es algo muy raro que esto suceda cuando hay menores de edad de por medio. [La defensa de Jefferson] alegó que eso haría que ellos no puedan compartir más tiempo y no poder afianzar lazos, cuando no es medida de restricción. Es medida de protección, es para prohibir para que el padre vaya ocasionar algún tipo de daño psicológico. Es increíble cómo funcionan las leyes", agregó para el matutino.