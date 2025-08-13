Melissa Klug pide AUMENTO de pensión de alimentos a Jefferson Farfán: Empresaria explica el motivo

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug presentó una solicitud de conciliación para pedirle un aumento de pensión de alimentos a Jefferson Farfán. La empresaria sostuvo que el exfutbolista no acudió a la primera citación y se animó a revelar el motivo de su pedido.

Melissa Klug explica la razón de aumento de pensión

Melissa Klug, también conocida como la 'Blanca de Chucuito', vuelve a remecer la farándula local y esta vez tras contar al programa 'América Hoy' que presentó una solicitud de conciliación para pedirle un aumento de pensión de alimento a su expareja, Jefferson Farfán.

Si bien la cita era para el martes 12 de agosto, la 'Foquita' no se hizo presente. Asimismo, detalló que este proceso que viene llevando con el hijo de 'Doña Charo', se da en el marco de la guerra legal que tienen desde el 2017.

Pese a que aseguró que "de todo corazón, espera conciliar", no dudó en recordarle al 'expelotero' que la mejor herencia que un padre puede dejarle a sus hijos no son carros de lujos ni casa, sino una educación superior de calidad, por lo cual, le exige el incremento de la pensión.

"Mientras mis hijos terminen su carrera universitaria y él lo pueda pagar, yo estoy feliz con eso, quiero conciliar, llevar la fiesta en paz", señaló.

Jefferson Farfán no acudió a conciliación

Además, la empresaria señaló que no puede seguir manteniendo a sus hijos con la pensión que fue fijada en el 2016, ya que, mientras crecen, van necesitando más cosas y eso representa un gasto mayor. Agregó que su posición es estar en paz con Farfán, pero considera que pide lo justo y necesario para que los menores vivan en comodidad como siempre lo han hecho.

"Si bien es cierto, estos procesos los empezó él, pidiendo una reducción de alimentos, yo pedí un aumento y ahora se ha centrado en un solo proceso, se han acumulado...", sentenció la chalaca.

Por su parte, el abogado de la 'Blanca de Chucuito', Wilmer Arica, detalló que si Jefferson Farfán no acude a la segunda invitación establecida para este 26 de agosto, "corresponde acudir al Poder Judicial a fin de que se fije una pensión a favor de sus hijos".

Niega alianza con Darinka Ramírez

Por último, descartó tener una alianza con Darinka Ramírez, madre de la última hija de Farfán, y mucho menos darle consejos para demandar al 'expelotero'. Como se recuerda, la joven influencer tiene un proceso abierto contra el '10 de la calle' donde solicita un monto mayor a los S/9 mil que le viene depositando.

De esta manera, Melissa Klug decidió salir al frente en 'América Hoy' y aclarar el motivo de su exigencia a Jefferson Farfán de aumentar el monto de la pensión de alimentos para sus dos menores hijos.