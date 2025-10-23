PNP captura a 13 presuntos extorsionadores de empresas de transporte público en VES

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Una presunta banda criminal dedicada a extorsionar a empresas de transporte público fue capturada por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco del estado de emergencia en el distrito de Villa El Salvador (VES).

13 detenidos por extorsión

En medio del contexto del estado de emergencia para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, personal de la Unidad de Emergencia Sur 2 de la PNP capturó a 13 presuntos integrantes de una banda criminal en VES.

En la intervención policial se capturó a José Erick Gonzales Sánchez, conocido como 'El Achorado', quien fue detenido junto a 6 varones y 6 mujeres, presuntos integrantes de la banda criminal.

Los delincuentes permanecían juntos mientras coordinaban un próximo atentado criminal, tal como si fuera un trabajo especializado del crimen organizado. Los agentes policial intervinieron tres inmuebles ubicados en el sector 9 Grupo 2 .

"En los precisos momentos de la intervención es cuando han pretendido darse a la fuga y desde el aire se ha registrado las imágenes y como se tenía un planeamiento operativo han podido ser ubicados rápidamente, reducidos y ya se encuentran detenidos por vulneración de derechos", indicó el comandante general PNP Óscar Arriola.

#Lima 📹 | En el marco del #EstadoDeEmergencia, el comandante general de la PNP, Óscar Manuel Arriola Delgado, supervisó un operativo del Escuadrón de Emergencia Sur 2 que permitió capturar a un presunto extorsionador conocido como El Achorao.



También se allanaron tres... pic.twitter.com/RAEbPLW27W — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 23, 2025

Según la información policial, el presunto cabecilla Gonzales Sánchez fue detenido el año pasado por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Durante el operativo se incautó cartuchos de dinamita, pistolas, 2 kilogramos de estupefacientes, 7 teléfonos desde donde presumiblemente realizaban las llamadas extorsivas y chips de celulares.

Los detenidos fueron trasladados hacia la sede de la División de Secuestros y Extorsiones (Divise) donde se continuarán con las diligencias de los intervenidos durante la mañana del 23 de octubre.

Operativos policiales en estado de emergencia

Con el inicio del estado de emergencia desde las 00:00 horas del 22 de octubre hasta el 22 de noviembre próximo, la PNP ha pasado al control del orden interno para Lima y Callao con apoyo de las Fuerzas Armadas.

En el inicio del estado de emergencia inició con el denominado 'Plan Destello' con operativo de patrullaje a pie, control de identidad, revisión de vehículos, disposición a la revisión de domicilios por parte de las fuerzas del orden, entre otras, medidas.

El segundo operativo policial realizado durante la noche de miércoles y madrugada de jueves tuvo como punto el Callao. Esta operación contó con el presidente de la República, José Jerí, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, el alcalde provincial del Callao, Pedro Espadado, el gobernador regional, Ciro Castillo, y congresistas representantes del primer puerto.