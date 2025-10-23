Falleció famosa actriz de '9-1-1: Nashville': Isabelle Tate dejó de existir a los 23 años a pocos días del estreno de la serie

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz estadounidense Isabelle Tate falleció a los 23 años luego de debutar recientemente en el estreno de una serie de drama policial. Su partida se suscitó el pasado domingo 19 de octubre según confirmó su familia mediante un obituario publicado en Tennessee.

Fallece la joven actriz Isabelle Tate

La artista norteamericana oriunda de Nashville debutó días atrás en '9-1-1: Nashville', serie de la cadena ABC. Allí dio vida al personaje Julie en el spin-off que creó Ryan Murphy apareciendo en el capítulo piloto el pasao 9 de octubre. En esta compartió escena con colegas de renombre como LeAnn Rimes y Cris O'Donell.

Vale indicar que, las causas del deceso de Tate aún se desconocen. De acuerdo a su obituario, se define a la actriz como una persona que le gustaba dedicar su tiempo a todo "especialmente a los animales". "Su idea de una salida divertida era visitar un refugio de animales y repartir mucho cariño", acota la descripción.

"Isabelle era una persona apasionada y luchadora, que jamás justificaba su discapacidad en comparación con otras personas. También tenía una gran inclinación musical, y solía pasar horas escribiendo y grabando canciones con amigos, e incluso publicando algunas. Sin embargo, lo que más le gustaba era pasar tiempo con su familia y amigos", expresa el escrito publicado en Austin Funeral & Cremation Services .

Por su parte, la agencia de representación de la intérprete norteamericana, McCray Agency, también decidió dedicarle un emotivo mensaje de despedida tras su repentino fallecimiento.

"Estamos profundamente tristes y desconsolados al compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Tenía 23 años. Conocí a Izzy desde que era adolescente y recientemente había retomado la actuación. Consiguió el primer papel para el que audicionó, 9-1-1: Nashville, y lo disfrutó mucho", expresó la entidad.

Obituario de Isabelle Tate

Una enfemedad desde niña

Cabe resaltar que, Isabelle Tate, a los 13 años, fue diagnosticada con una enfermedad neuromuscular progresiva, condición la cual fue debilitando sus músculos con el pasar del tiempo hasta tal punto de llevarla a usar una silla de ruedas.

Sin embargo, pese a los retos físicos propios de la afeccción, la actriz no se rindió y no permitió que la enfermedad la limitara nunca ni definiera su vida. Ya en una publicación en redes sociales que data del 2022, Tate abrió su corazón y reflexionó con madurez sobre su proceso.

En resumen, la joven actriz estadounidense, Isabelle Tate, fallecií a los 23 años el último domingo 19 de octubre según confirmó su familia mediante un obituario publicado en Tennessee. La artista escénica cobró mayor popularidad al debutar recientemente en la serie de drama policial '9-1-1: Nashville'.