Dúo Pimpinela de 'Yo soy' es víctima de robo en Piura: Delincuentes saquearon su restaurante y se llevaron equipos musicales

En el departamento de Piura, el restaurante de los imitadores del dúo argentino Pimpinela, Rossalia Timaná y Jhampier Pinedo, ganadores de 'Yo Soy 2019', fue saqueado por un grupo de delincuentes que se llevaron miles de soles en dispositivos electrónicos.

Saquean restaurante de imitadores de Pimpinela

La madrugada del último lunes 21 de octubre, el negocio gastronómico de los artistas fue blanco de la delincuencia, en la urbanización Tallanes, en donde los asaltantes ingresaron, desactivaron las cámaras de seguridad y huyeron después de cometer sus fechorías tras dos horas.

De acuerdo a un informe periodístico de Latina Noticias, en las imágenes se observa el preciso instante en que un sujeto encapuchado entra al negocio familiar y acto seguido manipula el sistema de vigilancia para evitar que se le identifique.

Este hombre junto a sus cómplices se llevó equipos de sonido, un televisor y una tablet que contenía las pistas musicales con las que los campeones del programa de imitación realizaban sus presentaciones.

Los agraviados ya presentaron la denuncia correspondiente y el caso ya se encuentra en manos de la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes revisan a detalle las cámaras de seguridad para detectar a los responsables de este nuevo hecho delictivo en el país y que ha causado indignación en el norte peruano.

La palabra de los agraviados

El dueño del restaurante, Jhampier Pinedo, narró a detalle los pormenores de este hecho delincuencial lamentado principalmente que se quedaran sin los materiables indispensables con los que junto a su pareja usan para imitar a Pimpinela.

En primera instancia, indicó que les alertaron por la mañana sobre lo ocurrido. "Muy temprano la señora que nos alquila este espacio de su casa para poder nosotros tener nuestro restaurante nos llamó diciendo que el portón estaba abierto", indicó.

"Han tenido fijado todas las cosas de música sin lugar a dudas porque hubo otros objetos que han podido robarse y no lo han hecho. Nuestro material de canto que son unos micrófonos, una consola, nuestra tablet que es en realidad lo que más nos duele porque ahí está todo nuestro material de trabajo", sostuvo.

Frente a este hecho los artistas piuranos han optado por contratar un servicio privado de vigilancia y exigieron mayor presencia policial para evitar que sucedan otros casos como este. "Nosotros como empresa tomamos cartas en el asunto", señaló Pinedo.

