RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Valorizado en miles de soles

Dúo Pimpinela de 'Yo soy' es víctima de robo en Piura: Delincuentes saquearon su restaurante y se llevaron equipos musicales

Un grupo de delincuentes robaron el restaurante de los imitadores de Pimpinela, Rossalia Timaná y Jhampier Pinedo, ganadores de 'Yo Soy 2019'. Se llevaron equipos con los que artistas trabajaban.

Dúo Pimpinela de 'Yo soy' es víctima de robo en Piura
Dúo Pimpinela de 'Yo soy' es víctima de robo en Piura (Foto: Composición Exitosa)

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 22/10/2025

Síguenos en Google News Google News

En el departamento de Piura, el restaurante de los imitadores del dúo argentino Pimpinela, Rossalia Timaná y Jhampier Pinedo, ganadores de 'Yo Soy 2019', fue saqueado por un grupo de delincuentes que se llevaron miles de soles en dispositivos electrónicos.

Saquean restaurante de imitadores de Pimpinela 

La madrugada del último lunes 21 de octubre, el negocio gastronómico de los artistas fue blanco de la delincuencia, en la urbanización Tallanes, en donde los asaltantes ingresaron, desactivaron las cámaras de seguridad y huyeron después de cometer sus fechorías tras dos horas.

De acuerdo a un informe periodístico de Latina Noticias, en las imágenes se observa el preciso instante en que un sujeto encapuchado entra al negocio familiar y acto seguido manipula el sistema de vigilancia para evitar que se le identifique.

Este hombre junto a sus cómplices se llevó equipos de sonido, un televisor y una tablet que contenía las pistas musicales con las que los campeones del programa de imitación realizaban sus presentaciones.

Los agraviados ya presentaron la denuncia correspondiente y el caso ya se encuentra en manos de la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes revisan a detalle las cámaras de seguridad para detectar a los responsables de este nuevo hecho delictivo en el país y que ha causado indignación en el norte peruano.

Natalia Salas seguirá con su boda con Sergio Coloma pese al cáncer: "No hay metástasis que me detenga"
Lee también

Natalia Salas seguirá con su boda con Sergio Coloma pese al cáncer: "No hay metástasis que me detenga"

La palabra de los agraviados

El dueño del restaurante, Jhampier Pinedo, narró a detalle los pormenores de este hecho delincuencial lamentado principalmente que se quedaran sin los materiables indispensables con los que junto a su pareja usan para imitar a Pimpinela.

En primera instancia, indicó que les alertaron por la mañana sobre lo ocurrido. "Muy temprano la señora que nos alquila este espacio de su casa para poder nosotros tener nuestro restaurante nos llamó diciendo que el portón estaba abierto", indicó.

¿No buscará su perdón? Jesús Barco rompe su silencio tras confirmarse su separación de Melissa Klug
Lee también

¿No buscará su perdón? Jesús Barco rompe su silencio tras confirmarse su separación de Melissa Klug

"Han tenido fijado todas las cosas de música sin lugar a dudas porque hubo otros objetos que han podido robarse y no lo han hecho. Nuestro material de canto que son unos micrófonos, una consola, nuestra tablet que es en realidad lo que más nos duele porque ahí está todo nuestro material de trabajo", sostuvo.

Frente a este hecho los artistas piuranos han optado por contratar un servicio privado de vigilancia y exigieron mayor presencia policial para evitar que sucedan otros casos como este. "Nosotros como empresa tomamos cartas en el asunto", señaló Pinedo.

En síntesis, un nuevo hecho delictivo se ha suscitado en Piura, en el restaurante de los imitadores de Pimpinela, ganadores de 'Yo Soy 2019' a quienes también le robaron sus herramientas que usaban para sus presentaciones.

Temas relacionados Artistas Delincuencia imitadores Pimpinela Piura Yo Soy

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA