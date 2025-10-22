Isabel Preysler revela cartas de amor de Mario Vargas Llosa: Esta fue la incómoda reacción de Álvaro Vargas Llosa

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La socialité Isabel Preysler ha publicado sus esperadas memorias en donde se sincera sobre diversos pasajes de su vida, sus mayores secretos y sus romances más polémicos. Muestra también las cartas de amor que le escribió Mario Vargas Llosa durante sus casi ocho años de relación.

Ante la publicación de este libro titulado "Mi verdadera historia", la prensa española fue en busca del hijo mayor del Nobel de Literatura, Álvaro Vargas Llosa, para que se pronuncie sobre la autobiografía de la expareja de su padre.

Isabel Preysler publica sus memorias

Este miércoles 22 de octubre, Isabel Preysler dio a conocer al mundo su obra autobiográfica a través de una conferencia de prensa ante la presencia de un centenar de periodistas y acompañada de su hija Tamara Falcó y fieles amigos.

Ha señalado que decidió escribir este libro debido a que se "han dicho tantas cosas falsas" que ahora decidió esclarecer. "Tengo la edad adecuado", enfatizó, aunque asegura que la obra "es la realidad con matices".

Cabe resaltar que, uno de los capítulos más resltantes es el dedicado al escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, su última pareja conocida con quien mantuvo una relación de ocho años, de 2015 a 2022.

"Me llena de perplejidad y aún no consigo entender el empeño de su entorno por intentar hacer creer a todo el mundo que Mario fue desgraciado a mi lado", manifestó Preysler.

Bajo esa premisa argumentó la razón por la cual decidió publicar las misivas del autor de "La ciudad y los perros". "Las cartas son mías y puedo publicarlas para demostrar que él era feliz conmigo", manifestó.

Álvaro Vargas Llosa declarando a la prensa española

Así fue la reacción de Álvaro Vargas Llosa

Un dato relevante es que a relación entre Presley y Vargas Llosa no finalizó en buenos términos y tras la ruptura el escritor recompuso los lazos rotos con sus hijos y su exesposa, Patricia.

En tanto, fue precisamente el mayor de sus primogénitos, Álvaro Vargas Llosa, quien abordado por la prensa española para conocer cuál era su opinión sobre el libro de la expareja de su padre.

Este se ha mostrado esquivo ante los medios cuando se le ha preguntado por la socialité y sus polémicas declaraciones. Y solo atinó a decir a la reportera: "Estoy seguro de que estás aquí por motivos culturales y literarios".

Como vemos, Álvaro Vargas Llosa reaccionó de manera esquiva al ser consultado sobre la publicación de Isabel Preysler de las cartas de amor que le escribió Mario Vargas Llosa.