Sporting Cristal vs Universitario: Titular de Jorge Fossati sería baja de última hora para el crucial partido

El partido entre Sporting Cristal y Universitario puede dejar más cerca a los 'cremas' del ansiado tricampeonato, pero algunas bajas complican el planteamiento de Jorge Fossati. Un jugador titular para el estratega uruguayo, presentaría problemas físicos y sería una baja de última hora para el duelo por la fecha 16 del Torneo Clausura.

¿De qué jugador se trata?

En la reciente emisión del podcast 'Mano a Mano' del canal 'Denganche', el exportero Diego Penny mencionó que el central Anderson Santamaría no se encuentra en óptimas condiciones para el encuentro ante los 'celestes'. Su lugar sería tomado por una emblema del equipo, pero que perdió la titularidad en la presente campaña.

"No viene bien Santamaría, está con un problema físico, pero lo van a esperar hasta el calentamiento, lo esperarán hasta el último minutos. Si no llega bien hasta el calentamiento, Aldo Corzo será titular. Es una molestia", indicó el exarquero de la selección peruana.

Según los informes que maneja Penny, el central de 33 años llegará al Estadio Nacional de Lima y calentará con el resto de sus compañeros para ver si puede ser considerado de la partida. De lo contrario, se quedará en el banco de suplentes ante una emergencia que requiera su ingreso.

Cabe precisar que la última alineación que probó Jorge Fossati a la que tuvo acceso el periodista Gustavo Peralta, Santamaría se encontraba presente. No obstante, este escenario podría cambiar con la oncena que se confirmará en las próximas horas.

¿Qué otras bajas tiene Universitario para este duelo?

Tras el último partido de la Liga1, Andy Polo vio la tarjeta roja frente a Ayacucho FC, por lo que su exclusión de la lista es obligatoria. Entre los lesionados se encuentran Paolo Reyna, con una fractura en el tabique nasal y Horacio Calcaterra que arrastra una lesión desde hace un mes.

Quien no estaría por decisión técnica es el chileno Rodrigo Ureña, que arrastraba una sanción de seis fechas impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por insultar a un árbitro durante un cotejo. Según trascendidos, el estratega uruguayo habría decidido descartarlo por su falta de ritmo.

