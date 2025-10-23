Alianza Lima anunció la renovación de 'Pipo' Gorosito: "Ha sido un año internacional inolvidable"

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de varias semanas de especulación, Alianza Lima oficializó la renovación de Néstor Gorosito como entrenador del primer equipo hasta finales del 2026. El director deportivo de la institución, Franco Navarro fue el encargado de confirmarlo durante una conferencia de prensa junto al entrenador argentino.

Néstor Gorosito se queda un año más en Alianza Lima

El directivo blanquiazul explicó las razones para tomar esta decisión a pesar de las críticas recibidas por quedar fuera de la pelea por la Liga 1. Con la suerte echada para el histórico rival, los íntimos solo les queda alcanzar el segundo lugar de la tabla acumulada para asistir directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores la próxima temporada.

Además, Franco Navarro indicó que la renovación del 'Pipo' ha sido respaldada por la directiva por lo que buscan continuar con el proyecto que inició en diciembre del 2024 con su contratación.

"La renovación de 'Pipo' obedece a un análisis integral del área deportiva, respaldado por nuestro gerente general Fernando Cabada y la institución. Es una decisión que se ha tomado por todo las cosas que nos ha tocado vivir, por el proyecto que se inició en diciembre del año pasado, que continúa y continuará el próximo año, Dios mediante", inició.

¡SIGUE EL PROYECTO! En conferencia de prensa 🎙, Franco Navarro 👤 anunció la renovación de Néstor Gorosito 🧠. El 'Pipo' se quedará 1️⃣ año más en Alianza Lima 🔵⚪️ y dirigirá al conjunto blanquiazul hasta finales del 2026 🔥. pic.twitter.com/iKSyGE7poV — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 23, 2025

Un año internacional inolvidable

El 'Pepón' también se refirió a lo hecho por el primer equipo de Alianza Lima a nivel internacional ya que lograron dejar atrás los malos resultados y alcanzaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana disputando un total de 18 partidos.

"Yo creo que ha sido un año a nivel internacional, inolvidable, que hemos pasado por distintas facetas y emociones, que nos ha permitido consolidar un plantel y que nos ha demostrado este plantel tener esa jerarquía, ese profesionalismo y ese convencimiento que cuando uno quiere, las cosas se pueden dar", añadió.

La cancha no está igual para todos

Fiel a su estilo, el 'Pipo', durante su intervención, aseguró que las condiciones en la Liga 1 no son las mismas para todos los equipos, pero pese a ello luchará de toda las formas para obtener el título en la próxima temporada.

"Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, pero bueno, hay que imponerse a las injusticias y no tomarlo como un impedimento para campeonar", puntualizó.

De esta manera, Alianza Lima oficializó la renovación de Néstor Gorosito por una temporada más durante una conferencia de prensa realizada en Matute.