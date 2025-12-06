RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
No se quedó callada

Pamela Franco anuncia drástica medida tras difundirse supuesto cobro de S/70 mil por show con Christian Cueva

Tras los rumores sobre el supuesto cobro de S/70 mil por show con Christian Cueva, Pamela Franco salió al frente. La artista anunció una drástica medida para aclarar todo.

Pamela Franco anuncia drástica medida
Pamela Franco anuncia drástica medida (Difusión)

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 06/12/2025

Síguenos en Google News Google News

La cantante Pamela Franco se vio envuelta en un nuevo escándalo luego de que se difundiera que su show junto a Christian Cueva costaría S/70 mil. Ante la ola de comentarios y dudas, la artista tomó una drástica medida para aclarar la situación y proteger su reputación.

La supuesta tarifa de Pamela Franco y Cueva

Todo comenzó esta semana cuando el programa Magaly TV, La Firme difundió un informe que dejó a todos boquiabiertos. Según el reportaje, el precio de un show de Pamela Franco aumentaría hasta S/70 mil si se incluía a Christian Cueva.

La cifra, atribuida a una supuesta representante llamada Katya, se viralizó de inmediato, provocando comentarios críticos y escépticos en redes sociales.

La noticia se propagó como pólvora. Fans, medios y curiosos empezaron a debatir sobre si realmente alguien podría pagar tanto por un espectáculo, generando una verdadera tormenta de opiniones y memes.

Pamela Franco anuncia drástica medida

Frente al revuelo, Pamela Franco no se quedó callada. A través de su cuenta de Instagram, la cantante aclaró: "No cuento con manager, representante ni intermediarios autorizados para la gestión de mis presentaciones, contratos o cualquier tipo de negocio profesional".

Christian Cueva volverá a tener presentaciones con Pamela Franco tras su salida de Emelec: Esto cobran
Lee también

Christian Cueva volverá a tener presentaciones con Pamela Franco tras su salida de Emelec: Esto cobran

Con esto, desmintió cualquier vínculo con la persona que ofreció los supuestos precios y puso un alto a los rumores.

Lapidan en redes a Christian Cueva por comentario desatinado sobre Pamela Franco: "¡Qué horrible!"
Lee también

Lapidan en redes a Christian Cueva por comentario desatinado sobre Pamela Franco: "¡Qué horrible!"

Pero no solo se limitó a negar los hechos. Pamela Franco fue más allá y publicó su canal oficial de contacto.

En su comunicado, pidió al público y a los organizadores de eventos que ignoren cualquier otro número o mensaje que se presente como parte de su equipo, advirtiendo sobre posibles suplantaciones o intentos de fraude.

"Se exhorta al público y a los organizadores a desestimar cualquier otro número, persona o mensaje que se presente como parte del equipo de representación, con el fin de evitar información falsa, intentos de suplantación y posibles estafas", finalizó.

La polémica alrededor de Christian Cueva

El interés por Christian Cueva en esta historia no es casualidad. El futbolista ha aparecido en varias ocasiones junto a Pamela Franco en eventos y shows, lo que hizo que la posibilidad de un espectáculo conjunto fuera aún más comentada.

A pesar de la curiosidad mediática, Pamela ha dejado claro en entrevistas anteriores que cualquier participación de Christian Cueva sería voluntaria y profesional, sin afectar su autonomía como artista: "Si él me quiere apoyar, que me apoye", dijo en su momento.

Lo sucedido demuestra que, tras difundirse el supuesto cobro de S/70 mil por un show con Christian Cueva, Pamela Franco reaccionó de manera rápida y drástica.

Temas relacionados Christian Cueva espectáculos farándula Pamela Franco show

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA