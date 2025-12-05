Laura Spoya rompe en llanto y niega haber sido infiel a Brian Rullan: "No aceptaré calumnias"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Con lágrimas en los ojos, Laura Spoya explicó cómo los comentarios sobre su relación han afectado su vida. La conductora negó haber sido infiel a Brian Rullan y rompió en llanto al reiterar que lo más importante sigue siendo la estabilidad de sus hijos.

Laura Spoya niega haber sido infiel

Este 5 de diciembre, Laura Spoya no pudo contener la emoción durante la transmisión de su pódcast La Manada.

Visiblemente afectada, pidió disculpas a su audiencia y explicó que leería un comunicado cuidadosamente escrito para poner fin a las calumnias que, según ella, comenzaron a circular tras las declaraciones de su exesposo, Brian Rullan.

"Perdón por mis ojitos vidriosos. He pasado una noche un poquito rara. Voy a leer un comunicado para ustedes. No lo voy a decir con mis palabras porque me he demorado hasta las 3 de la mañana escribiéndolo para poder decir las palabras concretas, porque no puedo fingir demencia", expresó la conductora.

En su mensaje, Laura Spoya aclaró que la ruptura con Brian Rullan había sido informada en septiembre de 2023, mucho antes de que la separación se hiciera pública en mayo de 2025.

"Es importante reiterar que nuestra ruptura no estuvo relacionada con terceras personas", recalcó, buscando zanjar cualquier especulación sobre infidelidad.

Laura Spoya pide respeto por sus hijos

Laura Spoya enfatizó que la privacidad y estabilidad de sus hijos menores, de seis y tres años, es su principal preocupación.

"Por respeto a mis hijos y a su bienestar emocional, no emitiré comentarios negativos sobre el padre de mis hijos, porque la prioridad es preservar un entorno estable para ellos", indicó con la voz entrecortada.

Además, defendió su integridad y su carrera: "No aceptaré calumnias, insinuaciones ni comentarios que pretendan cuestionar mi integridad como mujer o como madre, ni afirmaciones que involucren injustamente a personas ajenas a esta situación. Este tipo de declaraciones afectan directamente mi fuente de trabajo y el bienestar de mis hijos".

Laura Spoya también reconoció la labor de los medios de comunicación y reiteró su intención de no dar más declaraciones sobre el tema.

"Espero entiendan mi posición, porque no brindaré más declaraciones ni participaré en especulaciones que prolonguen ya esta exposición de un asunto personal que para mí ya ha concluido hace mucho tiempo y este va a ser mi único pronunciamiento al respecto", señaló.

Spoya no dará más declaraciones sobre su ex

La conductora dejó en claro que su historia con Brian Rullan está completamente cerrada: "Esto es un capítulo que está cerrado para mí hace muchísimos meses, lo cual me molesta porque se vuelve a abrir una herida que para mí ya estaba cerrada y pensé que me llevaba bien, no entendí".

Insistió en que nunca hablará mal del padre de sus hijos y que todo lo relacionado con su exrelación permanecerá en el ámbito privado. "Lo que pueda haber pasado dentro de mi exrelación, eso se queda en el entorno privado", afirmó.

Laura Spoya rompió en llanto al pronunciarse públicamente y negó haber sido infiel a Brian Rullan, dejando claro que la prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos y la estabilidad de su familia.