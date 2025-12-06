Magaly Medina arremete contra Tilsa Lozano por su presentación en 'EVDLV': "Fue la clandestina más clandestina"

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina criticó duramente a Tilsa Lozano tras confirmarse que volverá a hablar de la relación que mantuvo con Juan Manuel 'Loco' Vargas en el programa 'El Valor de la Verdad' que será emitido el próximo 7 de diciembre.

Tilsa vuelve a hablar sobo el 'Loco' Vargas

La conductora de 'Magaly TV La Firme' cuestionó abiertamente las motivaciones de la modelo para retomar nuevamente el tema y le recordó su escandaloso papel en la polémica mediática que marcó la farándula peruana.

"Ha tenido 12 relaciones, ha tenido hijos de otros hombres que no son Juan Manuel Vargas, se ha casado. ¿Y todavía sigue hablando de Juan Manuel Vargas? De lo que le dolió, de lo que no le dolió, ¿A estas alturas? Oye, ya hiciste sufrir bastante a una familia, que ya se recuperó, que siguió su vida después de ti ¿Y otra vez?", cuestionó.

La popular 'Urraca' criticó la necesidad de la modela para ganar el premio del programa en el que se presentará: "¿Tan necesitada está de ganar 25 mil, 30 mil o 50 mil soles?". Recordó que fue parte de una relación en la que Lozano fue "la clandestina".

"Antes que existiera Pamela Franco, ella fue la clandestina más clandestina de este país. Él nunca te oficializó, siempre te basureó. Nunca, nunca, nunca, fuiste para él nada especial ni nada oficial, fuiste esa amante de un hombre que tenía pareja e hijos y que cuando volvió en su ser, te dejó, te basureó, nunca te nombró y luego volvió con su familia", sentenció.

La conductora continuó arremetiendo al considerar que al volverse a someter al 'VDLV' se muestra "indigna" y "poco mujer". Inclusive opinó que la mala experiencia que la modela tuvo con otras parejas no es porque le toquen así, si no es por su forma de ser: "Tú atraes ese tipo de relaciones, porque como no te valoras (...) ¿Cómo esperas que te valoren?".

Tilsa Lozano minimiza críticas

Ante la ola de comentario, Tilsa Lozano optó por minimizar las críticas y defender su derecho a contar su versión. Además, expresó su cansancio ante la insistencia de Medina en recordarle su pasado con Vargas y dejó claro que prefiere ignorar los ataques mediáticos.

"Una vez que me conectaron todos los aparatos esos me dijeron 'no te puede mover' y ahí me puse nerviosa. (...) Yo tengo la teoría que la gente que me odia me va a seguir odiando y a la gente que le caigo bien le voy a seguir cayendo bien", señaló.

Es por ello que Magaly Medina, criticó a Tilsa Lozano por volver a 'El Valor de la Verdad' y volver a hablar de Juan Manuel 'Loco' Vargas y le recalcó que ella era "la clandestina".