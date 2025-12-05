DESTACADO actor que trabajó en 'La Rosa de Guadalupe' FALLECIÓ a los 87 años: Su hijo confirmó la noticia

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la actuación se encuentra de luto tras la sensible partida de un reconocido actor que tuvo destacadas participaciones en telenovelas como "Una Familia de Diez" y "La Rosa de Guadalupe".

¿Qué actor partió a la eternidad?

El intérprete escénico que falleció fue el actor y comediante mexicano Eduardo Manzano, quien dejó de existir a los 87 años el último jueves 4 de diciembre, así lo confirmó su hijo en redes sociales.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, su primogénito 'Lalo', anunció la muerte de su padre en donde agradece las muestras de cariño y respeto hacia el humorista.

En dicho pronunciamiento, el primogénito del intérprete lo destaca como un hombre "extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento".

El mensaje concluye con un agradecimiento hacia quien en vida fue su padre. "Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz", se lee al término de la misiva.

Un legado importante en el mundo actoral de México

Con más de 60 años de trayectoria, Eduardo Manzano marcó una época dorada de la comedia mexicana. Su participación en el dúo humorístico llamado 'Los Polivoces' definió una etapa y dejó una huella indeleble con personajes, rutinas y diálogos que perduran hasta la actualidad en la cultura popular.

Tiempo después, su carrera profesional tomó un segundo impulso con su incorporación a producciones familiares como es el caso de 'Una familia de 10' en el que interpretó al entrañable 'Don Arnoldo', un papel que se ganó el cariño y admiración de diversas generaciones lo cual hizo que se mantenga vigente.

De igual modo, tuvo apariciones en algunos episodios de la popular serie televisiva 'La Rosa de Guadalupe', en el que continuó demostrando su versatilidad actoral tanto para trabajar en proyectos de drama como de comedia.

¿Cuál fue la causa del deceso de Eduardo Manzano?

Cabe indicar que, hasta el momento la familia del reconocido intérprete no ha brindado mayores detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Sin embargo, lo que sí se sabe es que Eduardo Manzano había enfrentado problemas de salud años atrás, cuando estuvo internado en un hospital, aunque se desconocen las circunstancias actuales relacionadas con su partida.

Mientras se esperan más detalles sobre las causas del deceso del actor mexicano Eduardo Manzano, su obra continúa viva en sus personajes, en la televisión y en la memoria colectiva.