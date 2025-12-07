Samahara Lobatón encara a Bryan Torres con IMPACTANTE prueba de presunta infidelidad: "¿Por qué me has hecho esto?"

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el anuncio de su reciente separación y diversas versiones sobre el fin de su relación, la influencer Samahara Lobatón expuso un revelador video donde evidencia una presunta infidelidad de su expareja Bryan Torres tras encontrar conversaciones con diversas mujeres en el celular del padre de sus hijos.

Samahara expuso pruebas de infidelidad

Con contundentes pruebas que no podrían ser negadas, Samahara Lobatón se presentó en el programa nocturno 'Esta Noche' el último sábado donde mostró a la audiencia un video grabado por las cámaras de vigilancia del interior de su vivienda donde le increpa presuntas infidelidades a su expareja Bryan Torres.

En el video se escucha que la creadora de contenido ingresa a una de las habitaciones donde su expareja estaba instalado para recriminarle tras encontrar unos potentes mensajes encontrados en su celular.

"¿Por qué me has hecho esto a mí? -yo ni siquiera le escribía, te lo juro", tino a responder el cuestionado Torres.

En el video Samahara, evidentemente afectada, continuó reprochándole a su expareja por el acto y le recriminó que ella volvió a confiar en él. "Yo ya te perdóne", sentenció Lobatón.

Además, un reloj de mano que Bryan llevaba consigo habría evidenciado por completo al cantante de salsa. Según incrimina Samahara, ese regalo habría sido comprado desde octubre del año pasado, fecha que comprometería aún más la crisis de su relación.

Pruebas se encontraban "ocultas" en sección de celular

Durante la entrevista televisiva, la Chola Chabuca consultó a Samahara por qué llegó a sus manos el celular del padre de sus hijos a lo que la influencer contestó que era una práctica habitual de fines de mes para realizar los pagos de su vivienda, mas ella no revisaba el celular de Bryan, aseguró.

"Estuve más de una hora con el teléfono, estaba haciendo pagos, transferencias también, estaba pagando cosas de la casa", indicó.

Sin embargo, decidió revisar la sección de fotografías en su búsqueda por encontrar alguna rara situación. Al no encontrar nada, se dirigió a la sección "Ocultos" y al desbloquearlo, encontró las pruebas de la presunta infidelidad.

Para Lobatón quedó claro que las pruebas era más que suficientes para increpar al cantante, quien negó los hechos y optó por jurar por sus menores hijos que no había engañado a su pareja.

El video expuesto a la audiencia televisiva ha generado respaldo de la comunidad del espectáculo y de los internautas hacia Samahara por considerar que las pruebas encontradas y la reacción de Bryan evidenció por completo su falta.

