Mónica Cabrejos respalda a Samahara Lobatón tras ruptura con Bryan Torres: "Le rompieron el corazón"

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este sábado 6 de diciembre, Samahara Lobatón estará en el programa 'Esta Noche' para contar su verdad sobre su seperación con Bryan Torres. Incluso, la hija de Melissa Klug presentará un video donde dejará en claro sus razones y que nunca maltrató a su hija como se sindicó en los últimos días.

Mónica Cabrejos respalda a Samahara

Como era de esperarse, distintas personalidades del espectáculo opinaron sobre este hecho como fue el caso de Mónica Cabrejos. La comunicadora y psicóloga respaldó la actitud y las lágrimas de influencer respecto a este tema tan personal.

Incluso, a través de su cuenta de TikTok, adelantó que vio el video que se emitirá en el espacio conducido por la Chola Chabuca y que sería una prueba contundente de infidelidad. Además, agregó que Samahara Lobatón fue víctima de una gran decepción amorosa por lo que se encuentra con el corazón completamente roto.

"Les cuento que yo vi el famoso video del que habla Samahara y que presentará en el programa 'Esta Noche'. Puedo dar fe de que la separación no fue porque ella trató mal a la hija de Bryan, sino por lo que vio en ese video. No lo voy a describir porque no me corresponde; pero un video así es para romperle el corazón a cualquiera", expresó Cabrejos.

La psicóloga analizó la actitud y postura de Samahara tras conocer la verdad sobre su relación con Bryan Torres y enfatizó entender perfectamente su dolor. Sin embargo, también precisó que toda persona es capaz de levantarse ante una situación similar por lo que tras superar una decepción de este calibre, no haces más que aprender.

"Lo que vi en ese video es para romperle el corazón a cualquier mujer, a cualquier persona enamorada. Todas nos hemos sentido así en algún momento, sentimos que ardemos por dentro de tanto dolor, pero lo seguro es que todo pasa, de amor nadie se muere. Sufres, lloras, pero estoy segura que aprendes. A veces se gana, a veces se aprende", enfatizó Mónica.

Samahara contará toda su verdad

Samahara Lobatón revelará toda la verdad sobre el fin de su relación con Bryan Torres hoy en el programa "Esta Noche", que conduce la Chola Chabuca; donde mostrará una prueba contundente de la traición que fue víctima.

"Puedo tener muchos errores pero no soy una mala madre ni una mala mujer. Él (Bryan) traicionó y falla a su hogar. No fue solamente a mí", señaló en el spot publicitario.

De esta manera, Mónica Cabrejos respaldó a Samahara Lobatón al asegurar que Bryan Torres le rompió el corazón tras el fin de su relación.