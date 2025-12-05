Pamela López afirma que el padre de Christian Cueva habría sido infiel: "Afanaba a mis amigas"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López aseguró que el padre de Christian Cueva habría sido infiel, recordando cómo llegó a escribirle a sus amigas. Incluso relató cómo un descuido en un hotel dejó todo al descubierto.

Pamela López echa al papá de Christian Cueva

En una picante entrevista, Pamela López, expareja de Christian Cueva, contó detalles sobre las acciones que, según ella, marcaron la conducta del padre del futbolista.

La trujillana no dudó en exponer situaciones incómodas y reiteró que su intención era clarificar lo sucedido, no generar conflicto.

"El abuelo era otro, afanaba a mis amigas. Ahora te das cuenta que el patrón se repite. El señor escribía a mis amigas cercanas para gilear y yo se lo conté al padre de mis hijos", confesó Pamela López.

Pamela López revela descuido de su exsuegro

Lejos de quedarse en rumores, Pamela López explicó que llevó las pruebas directamente a la madre de Christian Cueva. "Yo le dije: 'O se lo dices tú o se lo digo yo'. La señora me creyó porque le mandé las evidencias, las pruebas", detalló.

Además, la expareja del futbolista narró un episodio ocurrido en 2023 que involucraba una supuesta infidelidad del padre de Christian Cueva. Según Pamela López, un descuido tecnológico dejó al descubierto la situación.

"El ante año pasado el señor estaba tan mamado que en vez de mandar una foto en el hotel, hace videollamada con la esposa, la abuela de mis hijos, y no se da cuenta de que en el espejo se reflejaba una cama y en la cama una mujer", contó.

Christian Cueva escribió a Pamela López

Por otro lado, según Pamela López, desconoce la situación laboral de Christian Cueva, pero se sorprendió al recibir un mensaje del padre de sus hijos pidiéndole verlos después de casi un mes sin preocuparse por ellos.

"No sé de su vida. Me escribió ayer. Me mandó un WhatsApp para decirme que quería ver a los bebés porque no los ve desde el 10 de noviembre, no sabe nada. No tiene conocimiento si mis hijos se enferman o si tienen alguna urgencia", indicó.

Según Pamela López, Christian Cueva no sería quien realmente le escribe. "Fue puntual: Me pone: 'Señora López'. Conociéndolo, no me escribe él. Es un copia y pega de las personas que lo asesoran", añadió.

Así, Pamela López afirmó que el padre de Christian Cueva habría sido infiel y que incluso afanaba a sus amigas, detalles que no dudó en contarle a la madre del futbolista.