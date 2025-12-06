Francisca Aronsson SORPRENDE con TIERNA FOTO en redes sociales al aparecer 'EMBARAZADA' : "Hermoso"

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La joven actriz peruana Francisca Aronsson remeció las redes sociales al compartir unas tiernas fotos mostrando una nueva faceta en su vida. En las mencionadas instantáneas sorprendió a más de uno al dejar entrever que estaría en la dulce espera. En la siguiente nota te contamos todos los detalles.

¿Francisca Aronsson está embarazada?

La intérprete escénica de ascendencia sueca ha dejado a más de uno de sus seguidores atónitos con una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram realizada el último viernes 5 de diciembre.

En el mencionado post, la también influencer aparece en dos fotografías frente a un espejo con una sonrisa y ropa holgada, pero lo llamó más la atención es que tenía una 'pancita' de 'embarazada', ese detalle llevó a los cibernautas a creer que se convertiría en madre.

Sin embargo, Aronsson aclaró la razón de su nuevo aspecto en la descripción del posteo. En este espacio explicó que interpretará un nuevo papel en la próxima producción en la que participará por lo que tuvo que ponerse dicha protésis de embarazada.

En primer lugar, resaltó que el nuevo personaje a que dará vida ha sido un reto debido a que nunca ha estado en la etapa de maternidad, "Hace semanas que vengo construyendo este personaje y ha sido un verdadero reto. Nunca he estado embarazada, así que darle vida, con mi cuerpo, mis emociones y toda mi sensibilidad, a esta joven mujer que estoy interpretando en una película chilena está siendo un viaje profundo, intenso y hermoso", señaló.

De igual manera, Francisca expresó su agradecimiento por la oportunidad que se le ha brindado para interpretar a una joven madre y aseguró que estará brindando mayores datos sobre su personaje. "Estoy infinitamente agradecida por esta oportunidad, por los nuevos compañeros que están cruzándose en mi camino y por las experiencias que esta historia está trayendo a mi vida. Gracias por acompañarme en cada paso pronto les contaré mucho más", finalizó.

Reacciones a la publicación

De inmediato, la publicación de Francisca Aronsson causó repercusión en sus seguidores quienes no dudaron en comentar el carrete de fotografías y sobre su supuesto 'embarazo'.

"Por un momento me asusté", "Pensé que era verdad", "Jajaj felicidades", "Muriéndome del susto", "Admito que me preocupé", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

En síntesis, la actriz Francisca Aronsson sorprendió a más de uno apareciendo en una fotos con una pancita de 'embarazada', sin embargo, aclaró que todo se trata de un nuevo personaje de la próxima producción en la que trabajará en la que dará vida a una joven madre.