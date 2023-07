Melissa Klug se pronuncia sobre la vivienda que le dio Jefferson Farfán: "Es mi casa y la de mis hijos"

Melissa Klug se volvió tema de conversación en las últimas semanas debido a su embarazo junto a Jesús Barco; tras esto, muchas personas especularon que la 'Blanca de Chucuito' dejaría de vivir en la casa que Jefferson Farfán le dejó a los hijos que tiene con la empresaria, sin embargo, ella reveló que esa vivienda le pertenece.

La influencer asistió a un circo hace poco días en compañía de sus hijas y las cámaras de "Amor y fuego" la abordaron para consultarle sobre la posibilidad que se mude junto a Jesús Barco tras el nacimiento de su primer hijo juntos.

Ante esto, Melissa no descartó que se vaya a mudar, pero aprovechó para enviar un contundente mensaje a todas las personas que la critican.

"No sé si me voy a mudar. Es mi casa, es la comodidad de mis hijos. No sé qué pueda pasar más adelante, yo ahorita estoy bien y que la gente siga hablando y especulando lo que quieran. No voy a estar desmintiendo o saliendo con mis acuerdos", expresó en un inicio.